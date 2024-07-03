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立院成立鏡電視調查小組 鏡電視聲明批侵害新聞自由

鏡電視針對立院成立調查小組發聲明回應。（鏡電視提供）

鏡電視針對立院成立調查小組發聲明回應。（鏡電視提供）

2024/07/03 12:51

〔記者蔡思培／台北報導〕立法院今天上午召開交通、司法及法制委員會聯席會議，通過成立鏡電視申設及後續爭議調查專案小組，這也是國會職權修法通過後啟動國會調查權首例。鏡電視稍早發出聲明表示，職權行使法修正後仍待憲法法庭審議，立法院卻未經院會交付即逕行召開聯席委員會。鏡電視也批，立法院短時間針對一家媒體成立三種調查組織是史上僅見，侵害新聞自由。

聲明指出，立法院職權行使法修正後，民進黨立法院黨團、行政院、總統及監察院聲請釋憲，尚待憲法法庭審議中，但立法院交通、司法及法制委員會聯席會議今天未經院會交付即逕行召開聯席委員會，違反「立法院各委員會組織法」第13條之規定成立鏡電視專案小組。

鏡電視強調，公司申設以來因部分初始股東紛爭，少數政治人物不察誤信而受零元股東煽惑，產生紛擾，公司至表遺憾，也不斷說明，業經主管機關調查並向立法院提出報告，證明公司執照申設過程一切皆依法辦理，再多惡意攻訐或干擾，都無法改變鏡電視是最大受害者的事實。

聲明也指，鏡電視申設過程受主管機關最嚴格審查，是史上申設時間最長、受到最多不平等附款（共42項）要求的電視台，儘管有千百道枷鎖，也無法箝制鏡電視監督時政初心。鏡電視表示，身為新聞媒體，將本新聞人天職持續挖掘真相、打擊特權、監督政局、無畏橫逆、勇往直前。

鏡電視也指，民眾黨立委黃國昌曾表明7月12日提案成立調查委員會，今年3月立法院交通委員會也已成立調閱小組，立法院短時間針對一家新聞媒體成立三種調查組織，是史上僅見，侵害新聞自由斧痕鑿鑿。

鏡電視表示，公司自開播以來節目內容表現優異，並受各大獎項肯定，至今已入圍80個獎項、贏得38項大獎，內容有目共睹。

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