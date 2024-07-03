國會調查權首例 立法院成立鏡電視調查小組

立法院今天上午召開交通、司法及法制委員會聯席會議，通過成立調查小組，這也是國會職權修法通過後，啟動國會調查權的首例。 （記者蔡思培攝）

2024/07/03 12:29

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立院成立鏡電視調查小組 鏡電視聲明批侵害新聞自由

〔記者蔡思培／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團要求行使國會調查權，立法院今天上午召開交通、司法及法制委員會聯席會議，藍白立委討論成立鏡電視調查專案小組，雖然民進黨立委一度質疑聯席會不符程序並舉牌抗議，最後會議仍通過調查小組成立，這是國會職權修法通過後啟動國會調查權的首例。調查對象為國家通訊傳播委員會（NCC）及相關部會，小組會議可邀請被調查文件的機關首長列席說明，無正當理由不得拒絕出席與說明。

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民進黨立委李昆澤、林俊憲等人今在會中質疑，要開聯席會議應由院會交付，而非交通委員會逕自召開，且先前已有鏡電視調閱小組，已違反一事不二議原則，舉牌抗議「違法會議 會議無效」；國民黨、民眾黨立委則舉出「查弊案」紙板反制。

國民黨立委魯明哲、翁曉玲、林沛祥、民眾黨立委林國成等人則在會中提出「鏡電視申設及後續爭議調查專案小組提案」。魯明哲在綠委抗議下說明提案理由，他表示，媒體不斷報導有府院高層疑施壓NCC，還讓鏡電視以舊案換新案規避審議期限、並有相關付款等爭議。

提案指出，針對NCC近年審查鏡電視申設、審照及換照過程，外力介入情況、許可處分之附款等有無涉及不法，爰成立「鏡電視申設及後續爭議調查專案小組」，要求有關機關就特定議案涉及事項提供相關調查資料，落實國會監督，並保障新聞台申設與經營不受政府不當介入，還給媒體第四權獨立運作的空間。最後調查小組及運作要點在國民黨與民眾黨委員同意下通過，並推派由國民黨立委吳宗憲擔任召集人。

依照立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組運作要點」，小組會議須有1/3委員出席才可開會，決議以出席委員過半數同意行之，若出席委員不足3人不得議決；必要時可以秘密會議方式進行。

調查小組運作期間為今年7月3日至12月31日，可經小組決議延長，小組成員行使調查職權時應親自進行，並署名於查閱登記簿，查閱人員負保密義務，對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，也不能將文件攜離查閱場所或洩漏。若被調査機關拒絕提供，機關應以書面釋明機密種類及原因。

小組調查文件對象為NCC及相關部會，經小組決議得增加調查對象。小組會議召開時，得邀請被調查文件的機關首長率同有關人員列席說明，受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。

立法院交通委員會在3月成立的鏡電視調閱專案小組也自今天停止運作，小組召集人林國成表示批評NCC態度不配合，過去希望調閱8大方向、23項細目，但NCC卻技巧性規避，僅提供4項資料，且資料都在立法院網站上就可以調閱的紀錄，他坦言調閱小組無約束力。林表示，鏡電視調查小組已成立，調閱小組今天起停止運作，相關資料會提供給調查小組參考。

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