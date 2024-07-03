藍白擬成立鏡電視調查小組 綠委舉牌抗議「違法會議」

民進黨立委們舉牌抗議。（記者蔡思培攝）

2024/07/03 11:31

〔記者蔡思培／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團要求行使國會調查權，今天上午在交通、司法及法制委員會聯席會議討論成立「鏡電視調查專案小組」。不過民進黨立委質疑，要開聯席會議應由院會交付，而非交通委員會逕自召開，且先前已有鏡電視調閱小組，已違反一事不二議原則，因此在會議舉牌抗議「違法會議 會議無效」；國民黨、民眾黨立委則舉出「查弊案」立牌反制。

據「立法院各委員會組織法」第13條規定，「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議」。

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立法院司法法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱今在會議剛開始就上台表示，今天僅接到交通委員會開會通知，卻未收到院會交付，他質疑交通委員會召委陳雪生是否有報請院會要求聯席，今天會議根本不合法。鍾佳濱發言後，就帶著司法法制委員會的委員離場。

民進黨立委李昆澤也說，「立法院職權行使法」提到，裁判確定前相關訴訟案件審理、偵查、相關處置不能由立法院行使調查權。李也認為成立鏡電視調查小組會違反一事不二議，先前交通委員會已成立調閱小組，今天交通、司法及法制委員會聯席會議又要成立調查小組，明天會不會又有新的調查小組？

民進黨立委林俊憲也說，藍白在立院已是多數，若要成立調查小組應該照程序，為何要今天急著要成立，難道以後隨便召委都可以召開聯席會議。林質疑，若聯席會議不符程序，即使有結論也是非法、不合規定，「要通過要照程序，你（藍白）多數表決一定贏啊！」

國民黨立委吳宗憲則解釋，調查小組依法不能調查偵查中的資料，相關資料在行政機關、民間企業都有，外界不要刻意帶風向，說調查小組要侵害檢察官權力。

交通委員會召委陳雪生解釋，調閱小組會在今天交通委員會完結，因為調閱小組功能不佳，資料封條都被貼滿調閱不到。陳認為有成立調查小組必要，立法院職權行使法沒有規定聯席會不能處理，陳同樣引述「立法院各委員會組織法」第13條法規，但陳指目前只有法案、預算案要交院會付，此案並非兩者，修法前調閱小組沒有聯席委員會案例，也沒有報請院會決定的前例，先前成立調閱小組也沒有此前例。

不過民進黨立委們對於陳雪生解釋仍有意見，並呼籲應該由議事人員或主秘說明規定，不過陳雪生拒絕，認為他的說明已足夠，不須其他人再講。吳宗憲也緩頰，法律規定是「得」，大家不該將它解釋成「應」。

民進黨立委對於國民黨解釋感到不滿，隨後舉牌抗議「違法會議 會議無效」、「藍白擴權 目無法紀」，民進黨立委何欣純高喊程序不正義，違法的會議不應該存在，呼籲聯席會議由院會交付，不能破壞立法院法制。國民黨立委、民眾黨立委也舉出印有「鏡電視案封存30年？」、「公開調查怕什麼？」、「查弊案」的紙板反制。

立法院交通、司法及法制委員會聯席會議討論成立「鏡電視調查專案小組」，民進黨立委們質疑違反規則，舉牌抗議。（記者蔡思培攝）

國民黨立委、民眾黨立委也舉出印有「鏡電視案封存30年？」、「查弊案」的紙板反制。（記者蔡思培攝）

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