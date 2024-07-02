香港主權移交中國27年 學者：全面「中國化」無一國兩制空間

龍人文化教育基金會舉行「港版國安法4週年暨香港移交27週年情勢觀察」座談會，邀請研究香港問題的學者分析當前香港情勢變化。 （龍人文化教育基金會提供）

2024/07/02 18:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港主權移交中國27年，「港版國安法」施行屆滿4週年，專家學者直指，香港移交27週年，已全面「中國化」，再也沒有「一國兩制」的空間。

龍人文化教育基金會舉行「港版國安法4週年暨香港移交27週年情勢觀察」座談會，邀請研究香港問題的學者分析當前香港情勢變化。

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中研院法律學研究所助研究員陳玉潔表示，中共在2020年通過「港版國安法」不到4年，香港又立法通過「維護國家安全條例」，這兩部法律為香港設下一套類似於中國的國安法制，給香港人權法治帶來前所未有的衝擊與挑戰。

陳玉潔指出，未來香港人連在社群媒體發表言論都有國安風險，已形同文字獄。她認為，香港移交27週年，已全面「中國化」，再也沒有「一國兩制」的空間。

台灣香港協會理事長桑普分析，未來香港政治、司法、人權、自由、公義，勢必進一步惡化。需要觀察的重要指標包括，人流管制（出入境）、資金管制（外幣自由匯兌、港幣脫鉤、銀行存貸款限制、外匯存底）、資訊流管制（封網及網路長城）、數位極權全天候監控的社會信用系統實施幅度等。

桑普提及，陸委會近日對於國人赴中港澳提升為橙色的旅遊警示是正確的，顯示出政府對於「台獨22條」及香港嚴峻情勢的客觀研判。

台灣智庫諮詢委員授董立文強調，中共對港的立法過程違反了不溯及既往、比例原則、信賴保護等法治原則，早已不能稱作是法律，更像是針對香港政經社文的整肅改造。

董立文批評，這次「台獨22條」，其實就是中共複製香港的經驗來管制台灣，對台灣逐步就經濟社會文化面向整肅改造。國人必須認清中共對我國主權的危害，「只要不支持統一，不只台獨、包括支持中華民國主權，都包含在台獨22條的懲戒範圍。

中國文化大學政治系助理教授蕭督圜說，港府在疫情後推動的「盛事經濟」不如預期，正在失去東方明珠昔日色彩。2020年「港版國安法」施行以來，香港做為國際金融中心的地位受到極大打擊，特別是香港近年來中產階級人口外流嚴重。

蕭督圜提到，即便港府積極推行「高端人才通行證計劃」，藉此補充流失的人口，儘管合計有18萬人赴港，但具有中國背景者超過9成。

淡江大學中國大陸研究所副主任洪耀南分析，香港這個過去的「東方明珠」失去往日風采，主要原因有三，一是施行「港版國安法」的政治因素；二是過度依賴中國，而與中國一同陷入經濟結構性困境；三是美中競爭加劇的全球性因素帶給香港與亞洲國家選邊站的壓力。

中央警察大學教授王智盛強調，從過去的「港版國安法」到現在的「維護國家安全條例」，香港已不再是「世界的香港」，而只是「中國的香港」。「七一」早已不是香港實施「一國兩制」的起點，而是以「國安雙法」終結港人自治的終點。

王智盛說，接下來港府將宣判以戴耀廷教授為首的「香港民主派初選案」刑度，要呼籲社會大眾，儘管香港已成「中國的香港」，台灣社會仍應站出來為香港人民追求民主、自由加油打氣，讓北京看到台港人民對於普世價值的共同堅持。

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