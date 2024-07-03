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嘉義「公民課補修」開講 民眾籲藍白傾聽反擴權民意

台灣圖書室文化協會與市民舉辦「公民課補修+1+1」活動，今晚首場在中正公園開講，入夜天氣較涼爽，聽講民眾湧入。（記者王善嬿攝）

台灣圖書室文化協會與市民舉辦「公民課補修+1+1」活動，今晚首場在中正公園開講，入夜天氣較涼爽，聽講民眾湧入。（記者王善嬿攝）

2024/07/03 20:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣圖書室文化協會與5月響應青鳥行動的市民今晚6點半在中正公園舉行「公民課補修+1+1」首場活動，黃姓民眾說，她看了藍白兩黨挾立院多數強行通過的國會擴權法案，內容對民眾、台灣民主不利，參加集會活動要讓藍白兩黨知道民眾反對的聲音。

吳姓民眾5月到台北參加青鳥行動，她說，藍白兩黨不只要國會擴權，最近還要修選罷法、收回不當黨產等，身為台灣人要做一些事情，守護台灣民主。

好民文化行動協會副理事長林芳如宣講指出，自己也有小孩，思考如何介紹自己是台灣人，呼籲民眾要了解歷史，這對深化民主很重要，歡迎與台圖一起認識台灣歷史。

林芳如說，嘉義市228紀念碑是全國首座，台中也有二七部隊紀念碑，但當時228事件發生後，台中未陷入混亂，因為二七部隊民兵與國府軍打仗並打贏，後來民間設立紀念碑，與嘉義市228紀念碑互相呼應。

林芳如說，過去大家用行動拚命守護家園，現在國民黨立委在立法院擴權、提供罷免門檻、讓中天復台；過去國民黨與中共對立，現在國、共不內戰，聯手對台用法律戰挑戰台灣民主制度，掏空民主精神，用民眾賦予的修法權利擴權、提高罷免門檻、讓救國團收回不當黨產，這些對台灣長久有利法案都要改回去，不只擴權，還造成台灣憲政危機。

參加民眾帶青鳥行動紀念扇到場支持。（記者王善嬿攝）

參加民眾帶青鳥行動紀念扇到場支持。（記者王善嬿攝）

好民文化行動協會副理事長林芳如受邀宣講。（記者王善嬿攝）

好民文化行動協會副理事長林芳如受邀宣講。（記者王善嬿攝）

台灣圖書室文化協會與市民舉辦「公民課補修+1+1」活動，今晚首場在中正公園開講。（記者王善嬿攝）

台灣圖書室文化協會與市民舉辦「公民課補修+1+1」活動，今晚首場在中正公園開講。（記者王善嬿攝）

老、中、青民眾到場聽宣講。（記者王善嬿攝）

老、中、青民眾到場聽宣講。（記者王善嬿攝）

民眾到場了解宣講內容。（記者王善嬿攝）

民眾到場了解宣講內容。（記者王善嬿攝）

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