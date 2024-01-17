作票片選前流傳、選後炒作 范琪斐：搏流量也要有底線

范琪斐發文指出，指控選務作票的影片，早在大選投票前就在網路流傳，當時她一看就覺得很明顯是中國的認知作戰，沒想到選後竟然又被拿來炒作。她也批評「網紅搏流量也要有個底線」。圖為示意圖。（資料照）

2024/01/17 09:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年總統大選於上週順利落幕，但近日網路流傳指控選務作票影片，資深媒體人范琪斐在社群發文指出，其實早在大選投票前這類影片就在網路流傳，當時她一看就覺得很明顯是中國的認知作戰，沒想到選後竟然又被拿來炒作，她也強調，贊成中選會提告，並嗆「網紅搏流量也要有個底線」。

百萬YouTuber「愛莉莎莎」在2024總統大選結果出爐後轉貼來自抖音的影片，質疑開票所選務人員作票，遭砲轟後才承認用詞不當。網紅酷炫近日也曾批評「台灣的計票方式為什麼這麼低能？」網紅孫生也PO影片「真箱作業」開酸，在網路引發諸多議論。

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針對作票指控，中選會主委李進勇駁斥，並強調相關惡意造謠事證已蒐集彙整，將交由檢調依法究責。

范琪斐在其臉書粉專「范琪斐的美國時間」發文指出，在選前就有粉絲傳給她，在YT上流傳台灣選舉作弊的影片。當時她看完認為「這很明顯是中國的認知作戰，這是在攻擊台灣選舉公正性，目的就是撼動台灣的民主基礎，讓大家覺得台灣的民主有多差，是不值得捍衛的」，不過因為影片「製作品質很差，還漏洞百出」，因此她原本覺得「被騙的人應該很少，假的這麼明顯，有點常識的，應該就看得出來吧？又沒有主要候選人應和，殺傷力不大」。

不料在選後「竟然真的有人跟著炒作」，范琪斐對此直呼：「我不知道這些隨隨便便就說在『作票』的人，知不知道事情的嚴重性？」范琪斐也強調「我贊成中選會提告。網紅搏流量也要有個底線」。

范琪斐在發文中也推薦呱吉所發出的「台灣選舉作票指南」影片，在該片中可看到，要作票是多麼困難的一件事。范琪斐也說「除了現場有各個陣營的監票人員，今年還有一大堆外媒跟觀選團。這麼多眼睛盯著看的情況之下，一些無心小誤差可能有，但我不相信有作票的可能性」。

由於近日也有民眾發現，YouTuber黃大謙在投票日當天低調擔任選務人員，目擊者還拍下他認真處理選務工作的畫面。范琪斐在文末也提及「同樣是網紅，社會責任感差這麼多！」

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