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駁斥網路上作票指控 李進勇︰造謠 將交檢調究責

中選會主委李進勇昨駁斥作票指控。（記者王藝菘攝）

中選會主委李進勇昨駁斥作票指控。（記者王藝菘攝）

2024/01/16 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕二○二四大選甫落幕，網路上質疑選務作票的傳聞不斷，中選會主委李進勇昨召開記者會，譴責相關說法皆為惡意造謠，並為全體選務人員背書，若經法院認定有違法舞弊作票等情事，他將與副主委陳朝建辭職下台；李強調，相關惡意造謠事證已蒐集彙整，將交由檢調依法究責。

李進勇首先引述英國「經濟學人」二○二二年全球民主指數報告，台灣在全亞洲排名第一，這是全體國人共同的努力，應要珍惜這樣的成果。遺憾的是，有少數人士散播錯假訊息，污衊全國廿四萬以上的選務人員，指稱選舉舞弊、作票，讓中選會痛心。

李進勇說，選舉已結束，不論輸贏都應該尊重選民的決定，若候選人或其陣營無法接受或有所疑問，可依法提起選舉相關訴訟，只要法院認定任何一位選務工作人員有違法、舞弊、作票的情形存在，「我及陳朝建立刻辭職下台」。

陳朝建表示，開票時有各黨派在場監督，民眾也能自由參觀，「對於極少數的投開票所，選務人員沒依工作手冊規定進行開票作業，會列為檢討個案，但沒有所謂的作票情事。」

陳朝建補充，針對有特定網紅持續造謠，目前已將所有資料彙整、蒐集，也請民眾協助蒐集，這些事證會移送給檢調機關依法究責。

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