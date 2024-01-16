網友謠傳大選作票 呂秋遠：轉發謠言阿北就翻盤？

網路上質疑選務作票的傳聞不斷，律師呂秋遠發文分享，表示「做票這件事，要論有經驗者，當屬國民黨」，並酸「難道不監票、不驗票、不上街、不求證、不提告，轉發謠言，時間到了，阿北就翻盤？」。（資料照）

2024/01/16 12:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲以369萬466票落敗，網路上質疑選務作票的傳聞不斷，除了中選會出面駁斥傳聞，網路上也有許多自稱選務人員的網友發生砲轟。律師呂秋遠則在臉書發文分享，表示「作票這件事，要論有經驗者，當屬國民黨」，且還曾被法院認證。對於有網友指控作票，呂秋遠也表示「會相信這種指控的民眾，大概不知道這些歷史，也不知道現在的選務工作有多嚴謹與辛苦。」

呂秋遠在臉書發文指出，從台灣實施自治史以來，作票就是國民黨的強項。1960年代以後的地方自治投票史裡，投票率大約都在9成以上，甚至有99%的紀錄。其他的作票記錄，不論是停電、廢票、自己蓋等等，都只是口耳相傳。不過他也指出「確實有二次被法院認證」。

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呂秋遠指出，許信良在1977年脫離國民黨參選桃園縣長，這在當時是一件可能殺頭的事情，且應該沒有當選機會。不過許信良參選後有許多許粉大力支持，大有當選之勢。由於當時國民黨很喜歡作票，競選總部指派了1000多人前往投開票所監票，但只要靠近投開票所，就會被警察驅離、帶去派出所問話。

呂秋遠表示，在投票當天，有民眾目睹監選主任把屬於許信良的選票全部壓成廢票，通報檢察官以後，檢察官竟然把證人關押移送法辦，但卻讓監選主任繼續監票。民眾聽聞後開始包圍投開票所。警方把主任帶往中壢分局「保護」，而民眾隨即又包圍分局，並且聚集一萬多人，警民爆發嚴重衝突，警方開槍鎮壓民眾才勉強結束。

呂秋遠說，這件事當時根本被政府封鎖，後來重新以民主方式規矩的公開透明計票，許信良才以22萬票對13萬票，當選桃園縣長。只是監選主任後來竟然不起訴，證人則是被判處1年有期徒刑。且許信良在2年後因為參與高雄橋頭的示威遊行，被休職2年，等於只作了2年的縣長。在美麗島事件發生，國民黨政府更宣布許信良涉及叛亂，直接通緝在在美國度假的許，讓許信良成為國民黨政府的黑名單。

呂秋遠也分享，1992年民進黨前任主席黃信介到花蓮選立委，掀起花蓮政壇很大的震撼，因為以前從來沒有任何民進黨人能在花蓮當選中央民意代表。當時國民黨提名謝深山與魏木村兩人，準備將2個名額全拿下。但在民進黨要求驗票下，卻發現多出了736張幽靈選票，包括花蓮市長、市長弟弟等27人都被起訴，最後都判決有罪，這是司法史上明確指出國民黨集體作票的第一次判決。

呂秋遠說，現在談作票實在太有趣，他認為會相信這種指控的民眾，大概不知道這些歷史，也不知道現在的選務工作有多嚴謹與辛苦。呂秋遠也酸「難道不監票、不驗票、不上街、不求證、不提告，轉發謠言，時間到了，阿北就翻盤？」

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