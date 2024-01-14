網傳作票影片 中選會駁：投開票過程公開透明

中選會強調，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時亦允許公眾錄影，更有政黨推薦之監察員在場監察，因此，投開票過程都是公開透明的，且電腦計票之統計結果也都與全國各地投開票所之開票結果相符，自不可能有所謂作票情事，也請民眾勿聽信及散布此類謠言。（資料照）

2024/01/14 12:52

〔記者李文馨／台北報導〕總統副總統及立委大選，已於昨日完成開票與計票作業，不過針對有人在TikTok等社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，此類影片多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票；中選會強調，投開票過程皆是公開透明，更有監察員人員在場監察，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息。

中選會表示，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主兼辦選務，且全國各地的選務人員均奉公守法依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係由各政黨依法推派，其中，民眾黨、國民黨及民進黨等均有推派監察員參與整個監票作業。

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中選會強調，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時亦允許公眾錄影，更有政黨推薦之監察員在場監察，因此，投開票過程都是公開透明的，且電腦計票之統計結果也都與全國各地投開票所之開票結果相符，自不可能有所謂作票情事，也請民眾勿聽信及散布此類謠言。

中選會補充，此次第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，該會將於1月19日召開中選會委員會議予以審定，並依法公告當選人名單。

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