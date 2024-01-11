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國民黨宣稱 召募6萬名監票志工

國民黨考紀會主委黃怡騰。（資料照）

國民黨考紀會主委黃怡騰。（資料照）

2024/01/11 13:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日宣稱召募到逾6萬名監票志工，並強調針對13日大選開票過程將會設立危機應變小組，全國共有30位律師將坐鎮於各縣市以及中央黨部，正告民進黨不要有僥倖心態，當天若有任何不法手段，所有人民都會站出來。

國民黨考紀會主委黃怡騰甚至明說，選票結果票數差距可能會很接近，根據總統副總統選舉罷免法第63之1條規定，最高票與次高票候選人得票數若差距在千分之3以內，次高票者可以在7天內向台灣高等法院請求重新計票，受理法院必須就部分或全國投票所的開票結果，進行查封票匭與選舉人名冊，並於40天內完成重新計票程序。

組發會主委許宇甄表示，國民黨去年12月對外召募5萬名監票志工，結果召募到逾6萬人，民眾反應熱烈，這個現象反映出全民對於中選會的不信任，以及對執政黨奧步的憤怒，希望對疑似受到黨意控制的中選會，發出最高分貝的怒吼。

許宇甄指出，國民黨各部門都收到非常多焦慮民眾的電話，大家都很害怕會發生像4年前總統選舉（蔡英文獲817萬231票，韓國瑜552萬2119票，差距264萬8112票），以及前年屏東縣長選舉一樣的作票疑雲，還人民一個公平、公正、公開的選舉結果，已成全民共識，在全國1萬7795個投開票所，國民黨將有超過6萬名志工投入監票，此外，很多人對於電腦作票有疑慮，因此國民黨中央黨部將設置計票中心，13日當天各投開票所的開票結果，會拍照回傳到計票中心，如果與中選會的計票系統有出入，國民黨危機小組就會立即提出異議。

她還說，危機小組由國民黨秘書長黃健庭擔任召集人，全國各縣市也要別分成立危機小組，總計180名成員，其中包含30位律師坐鎮在各縣市，中央計票中心部分有4位律師，國民黨正告民進黨不要有僥倖的心態，若有任何不法手段，所有人民都會站出來。

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