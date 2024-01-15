謠言！票箱夾藏票？柯文哲票少算？中選會揭8段網傳影片真相

中選會主委李進勇今（15）日上午召開駁斥記者會，不僅為全體選務人員背書，也根據8段網傳影片依序澄清說明。（記者王藝菘）

2024/01/15 13:09

〔記者李文馨／台北報導〕2024大選甫落幕，網路卻傳出多段疑似作票影片，有人質疑投票箱夾層藏票，也有人質疑選務人員唱票記錯。對此，中選會主委李進勇今（15）日上午召開駁斥記者會，不僅為全體選務人員背書，也根據8段網傳影片依序澄清說明。

第一，針對網傳49秒屏東縣屏東市第146 投開票所開票作業影片，中選會說明，該投開票所於投票前依規定取出底板展示空票匭，由於現場民眾質疑封條黏貼不夠扎實，用雙手用力按壓票匭底部封條黏貼處，可能因此導致內部底板移位，造成票匭內部形成「 隔間」。後續監察員用長尺將選票往下壓實，形成底板也跟著被壓下回到底部，導致部分選票被壓在底板下方，以致產生誤解。該投票所最後開票結果均符合最終得票總計。

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第二，網傳記票單擷圖「藍綠灌票？現場抓包後，藍綠才各扣回100票」？中選會說，經查網傳記票單擷圖係新竹市選委會新竹市北區第256開票，新竹市選委會也還原當天開票狀況指出，當時確實是記票人員在加總時不慎算錯，因此總統候選人2號及3號多加了100票。但當下經在場監票民眾出言提醒，立刻予以更正。

第三，網傳影片「一直喊柯文哲，結果劃票的人都沒有劃1號」？中選會澄清，依據影片內容係新北市第三選區投票所，影片顯示選務人員正在開總統副總統選票，但若聽聲音，則可發現混雜另一組開票人員的唱票聲。因此，網傳影片裡多次聽到的「1號」，有的是總統票「1號柯文哲」，有的則是區域立委選票「1號蔡明堂」，傳言是將兩者混為一談並錯稱為作票。

第四，桃園市第1355投票所（中壢區華勛國小一年二班）抖音影片流傳，在開票前主任管理員宣布領票數為987票，實際開出票數為1081票。中選會說，該所於開票前請工作人員點算各項選舉之領票人數，依規定宣布領票人數，並按照手冊所規定之程序進行開票作業，因工作人員口誤，致先前所宣布之總統副總統選舉領票人數與開票結果有不符的情形。爾後中選會將持續加強教育訓練，俾使選務品質更為精進。

第五，網傳影片「這就是台灣選舉，喊一號畫二號...人工驗票就是會有很大的問題」？台南市選委會向該投開票所確認，該投票所開票過程確實有民眾反應1、3號總統候選人多畫計票，但後續已修正，且最終會經過監票員複算、核對驗證票數是無誤的。另，影片可看到唱票員喊1號畫2號的畫面，中間有2處剪接痕跡，不是順暢的連續畫面。

第六，網傳「柯文哲75萬票變成35萬票」，中選會說，台灣事實查核中心已查證該影片是翻拍三立新聞台開票畫面，發生時間是1月13日16時22分前後，當時柯文哲票數從34萬變成75萬，又變成35萬。三立新聞台主播在16時24分即已說明，16時22分誤植柯文哲票數成75萬，原因是電視台報票人員不熟悉作業，才誤植柯文哲票數，三立事後也在電視登出更正啟事。

第七，網傳「意圖灌票的，又來了！投票箱還是紙質投票箱，底部仍可輕易拆開」？中選會說明，為了保管及搬運方便，2014年後即開始使用紙箱票匭。投票前，各投開票所會公開查驗投票匭，且讓現場民眾檢查，確認沒問題後再用封條彌封票匭底部。投票結束後，在場民眾均能監督開票，並檢視票匭是否清空。因此傳言稱「用紙箱會灌票、作票」並不合理。

第八，網傳彰化縣第418投票所唱票員唱呼3號1票，記票員記為2號？中選會指出，影片疑似經過剪接，且投開票所工作人員依照檢票、唱票、記票、整票程序，全部選票計票完畢，均會同監察員分別複算各候選人或政黨選票數，是否與記票紙記載票數無誤，核對無誤才會填入投開票報告表內。

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