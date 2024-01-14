國民黨桃園市立委全壘打 4當選人謝票這樣說

國民黨桃市4連霸成功連任的呂玉玲（左）由女兒陳芃安陪同車隊謝票。（記者李容萍攝）

2024/01/14 18:50

〔記者李容萍／桃園報導〕 國民黨這次大選在桃園市區域立委揮出全壘打、6席立委全上，第2選區當選人涂權吉、第3選區魯明哲、第5選區呂玉玲、第6選區邱若華，今（14日）帶領車隊展開選區全境謝票，4人站在車上以麥克風廣播「謝謝鄉親好朋友的肯定與支持」，強調未來在立院更加打拚，一定會極力為地方爭取更多建設，造福桃園鄉親。

立委4連霸的呂玉玲，這次在平鎮、龍潭區拿下8萬9372票，她上午率車隊從龍潭出發至平鎮，沿途支持者燃放鞭炮慶賀，呂玉玲說，她將加倍努力為地方爭取建設，打造桃園幸福城市，選戰期間的政見都已經有規畫，將會一一落實。對於這次國會三黨不過半，她認為，國民黨席次還是比較多，好的政策也是能尋求其他政黨一起合作，最重要是捍衛國家和平，她會在國會繼續努力監督各項政策，讓福國利民的法案能夠順利通過。

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中壢選區的魯明哲以10萬2056票順利連任，他在牽手汪玉仙陪同展開車隊謝票，廣播「感謝親長輩支持，以後為中壢努力打拚」及揮手感謝賜票，不少支持者燃放鞭炮慶賀， 魯明哲表示，謝謝中壢市民再一次給「魯蛋（外號）」服務的機會，給他的溫暖與鼓勵，他會加倍努力，建設不分黨派，服務不分你我，讓中壢持續在對的路上不斷前進。

在楊梅、大園、觀音、新屋拿下10萬3697票的涂權吉，以1229票險勝現任立委黃世杰，他由在地國民黨市議員陪同車隊謝票，沿途「感謝鄉親好朋友支持和賜票，未來我會更加努力」揮手答謝支持民眾，不少里長民眾燃放鞭炮慶賀，涂權吉表示，未來進入國會後，是一個新的開始，他會全力以赴繼續為大家服務，不會辜負每一張投給「阿吉」的選票。

政治素人、首次參選的邱若華，在八德、大溪、復興及中壢12里狂拿8萬1513票當選新科立委，她謝票強調，從今天開始，就要進入工作狀態，不分黨派、不問立場，只為選區的發展、只為鄉親的福利服務。而且不只是所有選民服務即刻啟動，也會開始著手進行未來在立法院，包含法案以及政見落實的準備工作，而且會要用行動與政績，回應八德、大溪、復興、中壢所有鄉親的支持。

國民黨桃市順利連任的魯明哲（前左）與牽手汪玉仙率車隊謝票。（記者李容萍攝）

國民黨桃市新科立委涂權吉（右）由市議員吳進昌陪同觀音車隊謝票。（記者李容萍攝）

國民黨桃市新科立委邱若華（右）從競選總部部出發車隊謝票。（記者李容萍攝）

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