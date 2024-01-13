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首頁　>　政治

2度挑戰魯明哲失利 「中壢周杰倫」喊：讓大家失望了

民進黨桃園市第3選區立委候選人彭俊豪，晚間抵競選總部感謝大家支持，並安慰小小支持者。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市第3選區立委候選人彭俊豪，晚間抵競選總部感謝大家支持，並安慰小小支持者。（記者李容萍攝）

2024/01/13 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市第3選區（中壢區）立委候選人，也是現任市議員彭俊豪，因外型酷似藝人周杰倫，被稱為「中壢周杰倫」，這次他2度挑戰仍無緣打敗被地方稱為「魯蛋」的現任立委魯明哲，彭俊豪今晚抵競選總部向支持者深深鞠躬，並和支持者相擁表示，「很抱歉，努力不夠，讓大家失望了」，支持者則心疼要他4年後再來。

彭俊豪擔任3任市議員，前年底市議員選舉獲得中壢第1高票當選，他為人謙虛有禮，服務選民不拘泥黨派，在藍綠都有票房，被視為民進黨新生代戰將，上次立委選舉挑戰魯明哲，最後以約1萬票落敗，這次兩人再次對壘，票數差距縮小約6000多票仍挑戰失敗。

彭俊豪晚間致電魯明哲表達恭賀，希望魯明哲能夠為中壢，爭取更多的資源和福利，讓中壢持續進步。同時，也恭喜總統當選人賴清德、蕭美琴，順利贏得國人信任，帶領台灣繼續前進，這是福氣。

彭俊豪感性表示，「我多麼希望，我可以實現你們的所想，但這座城市有不同的選擇，未來，作為中壢隊的一員，我會深自檢討自己的不足，和夥伴們繼續合作，匯聚更大的能量，成為未來的基石。在低迷的時刻，我們仍然看到希望的光，在比較低投票率情形下，我們這次獲得了更多的支持，市民朋友督促著我和隊友，不要放棄，中壢不是不可能。謝謝在這個過程中，幫助我的所有人，大家的恩情，永遠感念。」

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彭俊豪晚間抵競選總部，感謝大家支持。（記者李容萍攝）

彭俊豪晚間抵競選總部，感謝大家支持。（記者李容萍攝）

彭俊豪和支持者相擁。（記者李容萍攝）

彭俊豪和支持者相擁。（記者李容萍攝）

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