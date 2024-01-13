桃園市立委綠營全軍覆沒 藍營6席「全壘打」

桃園市藍營6席全壘打，其中，桃園區萬美玲成功連任，並以11萬9430票高票當選。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/13 22:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委選舉結果出爐，藍營氣勢如虹6席「全壘打」，除現任3席立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲連任，3席新人牛煦庭、涂權吉、邱若華成功搶灘；民進黨現任立委鄭運鵬、黃世杰紛紛中箭落馬，支持的無黨籍趙正宇也敗選，桃園6個立委選區席次消長，從原有藍營3席、綠營「2加1」席，如今全數變成藍天，民眾黨提名的2席區域綠委則全軍覆沒。

6個立委選區中，第4選區（桃園67里）國民黨現任立委萬美玲，連任之路從選前即被看好，此次再度囊括11萬9430票、得票率達55.46%，大幅領先挑戰的民進黨范綱祥，也打破上屆10萬2763票、49.11%得票率紀錄。

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第3選區（中壢76里）國民黨魯明哲再度對決形象清新的民進黨彭俊豪，兩人上屆僅差距1萬0315票，此次魯明哲又面臨同屬藍軍的新黨游智彬，魯明哲最後以10萬2056票、得票率46.84%過關，彭俊豪雖然敗北，但票數9萬5581票、得票率43.87%，與魯明哲僅差距6475票，而游智彬僅拿到8280票、得票率3.80%，還落後代表小民參政歐巴桑聯盟徐鶯慈的1萬1258票。

第5選區（平鎮、龍潭）呂玉玲面對民進黨劉仁照、民眾黨賴香伶夾殺，拿下8萬9372票、得票率43.88%，得票率雖較上屆小幅下滑近3%，仍成功完成4連霸。

第1、2、6選區競爭激烈，攻防不斷的第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），國民黨牛煦庭領先鄭運鵬1萬3105票，本命區龜山、桃園檜溪大贏，蘆竹小贏。

原是綠營最為穩固的第2選區（楊梅、大園、觀音、新屋），現任的黃世杰遭國民黨涂權吉逆轉，對比上屆得票數11萬1963票、得票率51.64%，黃世杰此次在楊梅大幅落後涂權吉1萬7599票，即使沿海大園、觀音、新屋贏1萬6370票，最後仍以1229票之差敗北。

第6選區（八德、大溪、復興與中壢12里）無黨籍趙正宇得票數7萬6346票、得票率38.34%，與上屆狂掃11萬5496票、得票率58.44%大相逕庭，反觀邱若華拿下8萬1513票、得票率破4成，民眾黨提名的李慕妍亦攻下3萬5183票。

回顧桃園市藍、綠立委席次，前市長鄭文燦執政初期、2016年立委選舉，綠營一舉攻破桃園6席立委全藍局面，逆轉第1、2、4選區搶下3席，加上無黨籍趙正宇第5選區包辦「3+1」席次，2020年維持第1、2選區及第5選區無黨「2+1」席次，第4選區被國民黨萬美玲翻轉搶回，此次立委選舉則全數敗陣。

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