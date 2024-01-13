子弟兵光復台中本命區 盧秀燕這樣操盤

盧秀燕擔任黃健豪競總主委，為贏回本命區，親自操盤、全力輔選，帶動議題輿論風向，成功勝選，她在黃宣佈勝選前到競總致意。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/13 22:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委第五選區（北屯、北區）投票結果揭曉，民進黨立委莊競程獲10萬7357票，輸給台中市長盧秀燕子弟兵黃健豪13萬4706票，以2萬7349票落敗，拚連任失利，為盧秀燕贏回本命區，這次贏得的票數，也是盧秀燕擔任立委時贏綠營票數，中五選區重新回歸4比6基本盤。

北北屯區選民結構為藍大於綠，維持約6比4占比，為傳統藍營票倉，由盧秀燕擔任立委20年加上沈智慧接班1年多，一直是民進黨艱困選區，莊競程在2020年立委選舉獲11萬4738票以5272票險勝國民黨沈智慧，踢破鐵板，這次爭取連任，盧秀燕派出子弟兵黃健豪迎戰，親自操盤、全力回防輔選，成功以睡覺立委，以執政優勢全面搶攻，成功光復本命區。

請繼續往下閱讀...

該地選民結構藍大於綠，近年人口大量移入、增加許多年輕選民，盧秀燕派出比莊競程小8歲的36歲黃健豪應戰，由於黃擔任議員僅5年，地方知名度有限，選戰初期即大量懸掛2人看板打響名聲，挾市政資源及主場優勢全力輔選。

北屯重大建設有台中巨蛋、中捷綠線延伸大坑線等，加上近年選舉人數增加8%、約2.2萬人，以新購屋的年輕族群居多，盧秀燕掌握話語權，針對綠線延申、社宅、公托幼及新設校等敏感議題主導輿論方向，對選舉有關鍵影響。

除了有盧在地全力輔選，也有前老闆連勝文在黨中央奧援，聲勢強勁，加上與其他候選人組成F4團體作戰、操作議題，另外盧秀燕支持第一選區蔡壁如成為藍白合示範區，也影響第五選區選情，加上上屆泛藍的親民黨賴建豪、無黨籍段體佩各獲5000多票，這次民眾黨及泛藍票也成功回流到黃健豪。

反觀民進黨在2022年地方選舉慘敗，總統立委大選時間又過近，中央與地方未能及時重整腳步，加上執政包袱，以及中國介選、市府介選問題，對手又喊出政黨輪替、藍白合、貪污打詐、疫苗等議題時，民進黨中央未積極處理，在大環境氛圍中明顯弱勢，甚至造成骨牌效應，台中8席區域立委藍綠版圖逆轉，藍營由原本2席劇增到6席，綠營只剩2席。

莊競程拚連任失利，表示接受民主過程選舉有輸有贏，用歡喜心接受民主結果，不要擔心，他會為台灣繼續打拚，台灣繼續向前行。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法