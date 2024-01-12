花蓮選前之夜！ 張美慧籲「換掉傅崐萁差您一票」 傅崐萁號召萬人團結

張美慧選前之夜從吉安火車站出發遊行，希望帶領花蓮走出新氣象。（記者王錦義攝）

2024/01/12 21:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕選舉投票前最後一天，民進黨花蓮立委候選人張美慧的決定新花蓮大車掃，今天強打北花蓮大票倉，要延續前一天搶救王義川大兵氣勢，強調「換掉傅崐萁就差您一票」；國民黨立委候選人傅崐萁則由縣長妻子徐榛蔚陪同，在東大門廣場啟動「決戰花東快團結之夜」，痛批民進黨不願投資花蓮交通建設，希望選民集中選票下架民進黨。

距離投票只剩10多小時，選前之夜花蓮藍綠拚場，不過因活動路線錯開，未出現短兵相接畫面。民進黨張美慧繼昨天「搶救王義川大兵」活動，成功帶動人氣吸引大批支持者的熱情，騎機車尾隨、花蓮遠百前路口擠爆熱情民眾，今天是3天花蓮大車掃最後一天，上午由壽豐出發挺進北花蓮票倉吉安鄉、花蓮市，晚間從花蓮吉安火車站前出發，展開決定新花蓮選前之夜。

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張美慧說，丈夫田智宣擔任過花蓮市長、吉安鄉長，吉安是田智宣政治生涯起步的地方，選前之夜特別從吉安出發向鄉親懇託，沿途都收到很多熱情的民眾對於翻轉花蓮的期待，希望花蓮政治環境應良性競爭，而不是被一對夫妻長期把持，造成停滯、沒有進步。

張美慧說，她也將延續蕭美琴打拚的腳步，帶領花蓮鄉親找回屬於花蓮人的光榮感，花蓮人要終結傅崐萁、徐榛蔚夫妻家族政治就看這次，希望選民「這一票為了花蓮、為了自己投票」，讓立委換人做，用選票支持美慧，終結花蓮國。

國民黨立委傅崐萁晚間則在縣長太太徐榛蔚陪同，包括前縣長謝深山、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣副議長徐雪玉、議員吳東昇、議員鄭乾龍、議員邱光明、議員韓林梅、議員徐子芳、吉安鄉代會主席邱美雲、副主席黃金發、多名鄉鎮市代表及村里長、民間社團包括農漁會、工會、體育會、縣商會、十八省同鄉會、宮廟團體、民宿協會、退休公務員社團、，號稱萬人在花蓮東大門廣場集結後，在市區金三角大遊行。

傅崐萁指出，去年底行政院核定楊梅頭份高速公路拓寬，短短36公里還只多一個車道，造價1314億元、1公里36.5億元都不覺得貴，但是屬於環島高速路網一部分的花東快可行性評估，174公里經費估2300億元，1公里13.2億元，民進黨卻說太貴了沒有經濟效益、不值得。他認為，唯有藍天再現，票投傅崐萁，他將在立院繼續為花蓮完成「蘇花安、花東快及國道六｣等三項重大交通建設。

傅崐萁選前之夜在東大門廣場集結出發遊行，傅崐萁牽著縣長太太徐榛蔚的手遊街，希望選民集中選票、藍天再現。（記者花孟璟攝）

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