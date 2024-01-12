花蓮選前之夜》張美慧車隊掃街 傅崐萁封街造勢

花蓮縣民進黨立委候選人張美慧今早在壽豐鄉掃街，下午將前往花蓮市、吉安鄉。（張美慧競總提供）

2024/01/12 13:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天晚上就是選前之夜，花蓮縣民進黨立委候選人張美慧選擇在花蓮市、吉安鄉兩大票倉進行密集的車隊掃街；國民黨立委候選人傅崐萁則是在花蓮市區金三角周邊舉行封街遊行造勢活動，花蓮警方指出，下午4點後將針對金三角進行交通管制，請用路人提早改道。

花蓮警分局指出，今晚有候選人申請遊行掃街拜票活動，呼籲用路人及車輛在下午4點至晚間10點，盡量避開行駛遊行路段，若行經該路段，也請駕駛人遵守員警交通管制措施，請大家配合現場員警及義警人員指揮、疏導及管制或提早改道避開活動範圍。

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花蓮市區由中山、中正、中華路包圍起來的金三角範圍為主要遊行區域，警方指出，管制範圍包凡中山路段（節約街至重慶路區間路段）、中正路段（和平路至復興街區間路段）、中華路段（和平路至復興街區間路段）、和平路段（重慶路至民國路區間路段）、重慶路段（中山路至博愛街區間路段）。

爭取連任的國民黨立委傅崐萁今天白天持續在花蓮、吉安市區進行車隊掃街拜票，路過民眾報以熱情回饋，除了揮手、搖旗，還有施放鞭炮與藍色煙火。傅崐萁臉書指出，今天晚上6點在花蓮市六期重劃區集合，為捍衛中華民國站出來，為國家的安定和平而走，為花蓮的繁榮昌盛而走。

民進黨立委候選人張美慧今天上午則是從壽豐鄉出發在壽豐全鄉車掃，下午3點則從花蓮縣立體育館出發，在花蓮市區掃街，晚間7點，則在台鐵吉安站前集結，針對吉安鄉全區域進行最後的掃街拜票，張美慧說，之前田智宣擔任過花蓮市長、吉安鄉長，吉安是田智宣政治生涯起步的地方，因此在選前之夜選擇回到吉安向鄉親懇託。

花蓮縣民進黨立委候選人張美慧今早在壽豐鄉掃街，下午將前往花蓮市、吉安鄉。（張美慧競總提供）

爭取連任的國民黨立委傅崐萁昨天在新城地區車掃，今天白天持續在花蓮、吉安市區進行車隊掃街拜。（傅崐萁競總提供）

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