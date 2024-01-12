蕭美琴、蘇巧慧合體催票！喊話台灣未來「少一票都不行」

觀選團在山佳車站迎接。（記者董冠怡攝）

2024/01/12 13:24

〔記者董冠怡／新北報導〕選前倒數最後1天，民進黨籍副總統候選人蕭美琴今天陪同新北市立法委員候選人蘇巧慧車隊掃街，從樹林區山佳車站一路駛向新莊區民安國小，沿途受到鄉親揮舞旗幟、揮手相挺，民眾也高喊，「美德贏台灣，巧慧留國會！」蕭美琴說，懇請民眾給蘇巧慧力量、支持台灣美德配，而且一定要出來投票，「少一票都不行！」

蕭美琴表示，今天繼續與黨籍總統候選人賴清德分進合擊，輔選不同選區，相互拉抬。一路走來有很多鄉親帶著熱情、祝福以及對台灣未來的期待，站出來為她們加打氣，再一次懇託鄉親明天一定要出來投票，非常關鍵，將影響台灣未來的路，大家一起站出來加油、為台灣努力。

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蕭美琴指出，蘇巧慧是優秀人才，為台灣奔波、服務打拚，希望民眾繼續給蘇巧慧力量，並支持台灣美德配、支持賴清德送蕭美琴。

她也重提昨晚在凱道致詞時提到，在美國遇到困難時，總是以樂團滅火器的歌詞「志氣是恁甲阮號的名，阮是驕傲的台灣囡仔」，不斷提醒自己，要拚台灣人的尊嚴、立足全球、讓世界看見台灣的好、進步，拜託大家一定要大團結。

蘇巧慧說，這次大選決定台灣未來方向，是走向世界抑或鎖進中國的關鍵點，新北在選戰中更是重中之重，昨天20萬人齊聚凱道，繼續為台灣的民主加油，令人感動，呼籲明天出門投票，守住台灣的民主。

蘇巧慧指出，這8年來大家走過多少困難、度過多少重大時點，但在總統蔡英文的帶領、前駐美大使蕭美琴與眾人的努力下，世界越來越看重台灣，當然也在意台灣未來是否要持續和其他民主國家打拚、交朋友，自己也接待過外國觀選團，今天也有觀選團來到現場，不只要看台灣人民如何做選擇，同時希望台灣人可以站在民主的一邊。

蘇巧慧喊話，拜託選民讓她成功連任續留國會、賴蕭配繼續帶領台灣走向世界，「有信心一定贏！」

蘇巧慧懇請鄉親支持。（記者董冠怡攝）

蘇巧慧車掃比讚。（記者董冠怡攝）

蕭美琴陪蘇巧慧車掃。（記者董冠怡攝）

鄉親熱情跟蕭美琴、蘇巧慧打招呼。（記者董冠怡攝）

民眾揮舞旗幟。（記者董冠怡攝）

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