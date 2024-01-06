蘇巧慧黃金週鶯歌大團結 蕭美琴喊話：選對的引擎、加滿油

蘇巧慧在會中致贈一幅「護國春聯」給蕭美琴，上面題字「守護台灣，護國有我」，喊話鄉親們齊力支持賴蕭配以及民進黨。（記者闕敬倫攝）

2024/01/06 19:40

〔記者闕敬倫／新北報導〕選舉進入黃金週，民進黨新北第五選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）立法委員蘇巧慧今（6）日舉辦鶯歌場「選前大團結」活動，現場約有3千名支持者呼喊「蘇巧慧，留國會」。副總統蕭美琴致詞指出，賴蕭配會帶領台灣繼續走向對的路，呼籲國人「選對的引擎，加滿油」，力挺國會過半；蘇巧慧也向鄉親們喊話，投票當天將真心投票出來。

蘇巧慧說，這段時間以來，民進黨從來沒有鬆懈，用紮紮實實的成績以及過去的努力向鄉親報告，近年新莊福營國中打擊練習場、鶯歌商工拳擊基礎訓練站等建設有成，還有樹林捷運、浮洲橋匝道以及鳳鳴簡易車站等改善，「我們真的將鶯歌子弟栽培成金牌，蘇巧慧都做到了」。

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「我一直相信真心可以換真心。」蘇巧慧說，這一切都是地方里長、鄉親們共同努力的成績，她在未來還會推動樹林大柑園計畫、改善鶯歌鳳鳴車站周邊道路，希望鄉親們「看成績，別看顏色，下週六出來投票，將真心蓋出來」。

蘇巧慧在會中致贈一幅「護國春聯」給蕭美琴，上面題字「守護台灣，護國有我」，喊話鄉親們齊力支持賴蕭配以及民進黨。

蕭美琴說，蘇巧慧的努力不只在硬體設施，更有在社會、文化、孩子的教育當中，如今班班有冷氣、生生有平板，都是蘇巧慧的用心，投資台灣的未來。

蕭美琴指出，蘇巧慧推動國家語言發展法，投入國家整體實力發展、科學建設，甚至提出「太空發展法」，她相信國家未來要發展、進步，就是要有看得到缺口、被遺漏的人，國會議員能夠幫忙推動前瞻的布局，走在世界的前端。

蕭美琴強調，她在美國聽到各國對台灣讚許有加，大家都看到台灣的好，台灣也應該珍惜自己的好，近日競選影片《在路上》受到廣大迴響，賴清德帶著經驗、歷練，以及與蔡英文同樣的使命，所有鄉親要一起上車，支持國會過半，創造更多創新、繁榮的路，建立台灣永續分工，「選對的引擎，加滿油」，希望各位鄉親「做伙行」，大家都是台灣隊的成員，一起挺台灣。

總統暨立委選舉進入黃金週，民進黨新北第五選區立委蘇巧慧6日舉辦鶯歌場「選前大團結」活動，現場約有3千名支持者呼喊「蘇巧慧，留國會」。（記者闕敬倫攝）

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