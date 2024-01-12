黑金、炒地、中國介選！ 賴陣營：勿讓藍白「黑勢力」進總統府

賴清德、蕭美琴競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍共同召開記者會，條列出藍白兩黨炒地、黑道候選人，請民眾睜大眼睛，不要選錯人。（記者林正堃攝）

2024/01/12 12:06

〔記者陳昀／台北報導〕明天就是大選投票日，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競總發言人戴瑋姍、陳世凱召開記者會，盤點藍白陣營跟黑暗家族勢力手拉手，一邊喊居住正義、一邊炒作土地的行為，以及國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲助選的立委候選人所涉黑金、土地、中國介選等爭議，呼籲選民最後階段拉票、催票、一定要投票，不要讓這些「黑背景」的人進入國會和總統府。

戴瑋姍指出，侯友宜「凱旋苑」租金暴漲5倍不願降價，被踢爆後企圖用補貼低收青年租金混淆視聽，許多學生詢問後才發現限制一堆、虛晃一招。侯在新北市長、副市長期間，連2年社宅決標數0戶，還用學生付的租金購置新莊精華地段土地、用職權解編自家土地附近做公園、放寬基礎容積率多賺1億，侯四處告民進黨「包租侯」廣告，卻不敢針對又昱公司資產來提告，就是怕進入司法程序要揭露更多藏在又昱公司的資產，好意思喊居住正義？

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戴瑋姍列出，國民黨四處獵地、違建的還有新北汐止立委候選人廖先翔家族的山坡地保育區豪華莊園、南投立委候選人馬文君的國有地歐式豪宅、彰化立委候選人謝衣鳯家族的「彰化白宮」，以及中和立委候選人張智倫、張慶忠家族的透天頂樓違建高爾夫練習場，台中立委候選人顏寬恒、顏清標家族涉沙鹿豪宅假買賣、占用國有地遭起訴，高雄左楠立委候選人李眉蓁涉低報左營精華地段房產價值；新竹市立委候選人鄭正鈐與炒地集團及詐騙集團有債務糾紛，還涉入高利貸的刑事案件，身上背著上百件官司，非常離譜。

在黑金部分，戴瑋姍痛斥，侯友宜嘴上打擊黑勢力，實際卻牽起黑道的手站台輔選，國民黨台中市立委候選人顏寬恒的父親顏清標，身上背著貪汙、槍砲、殺人未遂、教唆頂替、盜匪、加重強盜等前科；苗栗縣第2選區立委候選人邱鎮軍涉及多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案的電子遊藝場房東，還圍毆員警；國民黨立委羅明才的爸爸是「天道盟精神領袖」前立委羅福助；台南黑道議長李全教被法院認證雙重賄選；桃園市立委候選人呂玉玲的丈夫、前桃園縣平鎮市長陳萬得，夥同天道盟恐嚇建商，犯恐嚇危害安全罪被判刑10個月定讞；彰化縣立委候選人阮厚爵恐嚇員警和民眾。

陳世凱提到，同樣身陷黑金、炒地爭議的還有柯文哲，走到哪都喊自己最清廉，但他任職台北市長期間，府內遭貪汙起訴官員高達108人、超越前任郝龍斌，如今更為了選票公開力挺台灣地方自治史上唯一涉雙重賄選遭判刑的「黑道議長」李全教，毫無下限；柯還反對「排黑條款」，就是要幫黨內有前科的12門徒洗白，壯大黨內黑金槍毒勢力，民眾黨所謂「把國家還給你」，事實上根本是「把國家還給黑金」。

陳世凱指出，柯文哲過去曾大力稱讚的前桃園民眾黨部發言人馬治薇，以及民眾黨邀請做不分區的徐春鶯，「跟中共站在一起的人，也同時站在柯文哲身邊」，如今馬治薇涉犯《反滲透法》遭羈押，成為國內首宗接受中國虛擬貨幣介選案，徐春鶯早因在台發展統戰組織，引起巨大反彈黯然退場，民眾黨內到底還藏有多少「馬治薇」、「徐春鶯」？民眾黨與中共千絲萬縷的關係，明眼人都能看出來。

陳世凱又說，「土地爭議三人組，就在民眾黨裡面」，柯文哲向來標榜居住正義，並拋出農業政策，口口聲聲要「守護農地」，卻被揭發名下特農地「種出」遊覽車，不但涉及逃漏稅，還謀取長達15年的「無本停車收入」租金暴利；柯文哲妹妹柯美蘭，更是擁有3200坪農地，辯稱是要「蓋佛堂」；不分區立委候選人黃國昌，先前也同樣被爆出300坪保護地變停車場及違建爭議，這3人的共同點就是為了獲利，原來這就是民眾的「新政治」典範。

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