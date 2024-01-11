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民進黨台中造勢 「戰貓」蕭美琴開砲：媽媽市長到了選舉就怪東怪西

民進黨今晚於台中市帝國糖廠對面舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動。（記者廖耀東攝）

民進黨今晚於台中市帝國糖廠對面舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動。（記者廖耀東攝）

2024/01/11 19:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨今晚（11日）於台中市帝國糖廠對面舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動，副總統候選人蕭美琴致詞火力全開，批評道「地方政府平常稱作媽媽市長，到了選舉就怪東怪西，抹黑分化認真做事的立委」，呼籲選民堅定支持台中8席立委，讓台中人也像高雄人一樣，臉上充滿驕傲跟光榮感。

晚會主持人、台中市第7選區立委候選人何欣純推薦「戰貓」後，蕭美琴上台致詞表示，昨天（10日）到高雄掃街，看到高雄人臉上充滿驕傲跟光榮感，高雄更美更漂亮了，因為中央跟地方通力合作，高雄有8個立委一起解決問題，沒有分化指責，只有團結跟更多努力。

蕭美琴說，台中人也希望臉上帶著驕傲看向未來，而地方政府平常稱作媽媽市長，到了選舉就怪東怪西、抹黑分化，對跟高雄立委一樣認真做事的立委，不公平也不公道，台灣的進步需要更多團隊。

蕭美琴呼籲選民，支持進步團隊讓台中8席立委全壘打，創造台中榮耀成為團結台灣的團隊，她並逐一推薦8個選區候選人包括蔡其昌、林靜儀、謝子涵、張廖萬堅、莊競程、江肇國、何欣純及謝志忠。

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