中選會：1/13零時起不得拉票 違者最高罰200萬

投票前夕，中選會主委李進勇特別召開記者會，提醒民眾投票時應注意事項。（記者林正坤攝）

2024/01/12 12:46

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今年大選增加146處投票所 中選會提醒這些注意事項

〔記者吳書緯／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於明日投票；投票前夕中選會今召開記者會提醒民眾相關注意事項。主委李進勇表示，中選會公平、公正、公開，務必達到選務工作零缺失的目標，並敬告各候選人，今晚10點以前結束所有集會造勢活動；而從明（13）日0時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體或其他媒體為任何候選人助選，若違反，最高可罰新台幣200萬元。

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中選會今在中央聯合辦公大樓的中央選情中心舉行「投票前夕，中選會提醒投票時應注意事項」記者會，提醒民眾明日凌晨0點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

李進勇強調，開票、計票過程公開透明，並受公眾監督，而且都有嚴謹的監票程序，例如投開票所內負責監票的監察員，就是由推薦總統、副總統候選人的政黨依法推派所組成；同時，李進勇也要向全國選務工作人員呼籲，務必落實遵守選務標準作業程序，開票時應嚴守檢、唱、記、整4步驟。

媒體提問，民進黨昨晚在凱道舉行造勢晚會，據傳已經超過法定結束時間的晚上10點後，過了9分鐘才結束，是否會進行罰款？李進勇表示，選舉期間的違規事件，將交給各縣市選委會進行調查，之後才會交給中選會來依法審議，此事因為還沒有事實調查，因此不對個案做評論。

針對投票人配戴候選人的標示徽章、競選小物進入投票所，李進勇語重心長地表示，投票當日不得有競助選活動，若民眾、候選人、助選員穿戴、攜帶物品，上面有候選人的號次，圖案等足以識別標示 會被認為是競助選的行為，中選會將在查證事實後，依法處理。

傳出有選民將頭髮剃成民眾黨總統候選人柯文哲的臉，李進勇指出，頭髮上面顯現候選人圖樣，以「個案來說」，客觀來認定是助選行為，中選會奉勸、希望大家來遵守法律規定，不要心存僥倖，任何違規行為都會被舉發，檢調機關都會依法來偵辦。

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