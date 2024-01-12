今年大選增加146處投票所 中選會提醒這些注意事項

中選會今再指出投票時應注意事項。（中選會提供）

2024/01/12 12:55

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中選會：1/13零時起不得拉票 違者最高罰200萬

〔記者吳書緯／台北報導〕總統副總統及立法委員選舉將於明日投開票；中選會主委李進勇今表示，為了方便民眾投票，達到有效分流，並提升選務效率，本次選舉增設投開票所，較2022年選舉增加146所，全國共設置1萬7795個投開票所，動員選務工作人員超過24萬人；李進勇並呼籲選民，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

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中選會今在中央聯合辦公大樓的中央選情中心舉行「投票前夕，中選會提醒投票時應注意事項」記者會。李進勇指出，明日投票時間從上午8點到下午4點，本次選舉人數超過1954萬人，其中首次參與總統副總統及立法委員選舉的首投族人數，亦即2000年1月12日至2004年1月13日期間出生的現住人口數約有102萬人，返國行使總統、副總統選舉權有4120人。

李進勇強調，開票、計票過程公開透明，並受公眾監督，而且都有嚴謹的監票程序，例如投開票所內負責監票的監察員，就是由推薦總統、副總統候選人之政黨依法推派所組成。同時，也要向全國選務工作人員呼籲，務必落實遵守選務標準作業程序，開票時應嚴守檢、唱、記、整4步驟。

中華電信公司指出，本次電腦計票系統經由專業資安檢測，並進行3次全國性模擬演練，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數。

另中選會也提醒，明日凌晨0點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

針對投票時應注意事項，李進勇也提出6點呼籲：

第一，請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。

第二，請不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

第三，圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

第四，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

第五，不可以撕毀選舉票，違者，處以新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰。

第六，請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

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