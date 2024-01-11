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王義川助選張美慧爆人潮 傅崐萁辦警消之夜別苗頭

王義川（中）舉行的「川流不息」環台大車掃，晚間七點到花蓮幫民進黨立委候選人張美慧（左）助選。（記者王錦義攝）

王義川（中）舉行的「川流不息」環台大車掃，晚間七點到花蓮幫民進黨立委候選人張美慧（左）助選。（記者王錦義攝）

2024/01/11 23:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨不分區立委候選人王義川舉行的「川流不息」環台大車掃，今晚7點到花蓮幫民進黨立委候選人張美慧助選，一同為民進黨「賴蕭配」與政黨票加油催票，沿途爆人潮讓王義川驚訝說：「這是花蓮嗎？」，也讓車隊行進慢了一個小時才走到終點，很多留言看到花蓮這樣的人潮都紛紛留言：「花蓮王去領便當」，希望改變長期在花蓮的夫妻輪流執政、家庭政治。

搶救王義川的「川流不息環台大車掃」車隊今晚7點多在花蓮立委候選人張美慧吉安後援會出發，邀請不分區立委候選人王義川、民進黨發言人卓冠廷等人一起車掃，王義川展現超高人氣，在遠百前吸引300多人到場，讓王義川驚呼：「這是花蓮嗎？花蓮翻轉有望了」，線上直播也有近萬人收看。

花蓮支持者為王義川送上花蓮在地名產，沿途吸引許多支持者衝出家門搶著跟車上的王義川握手，或者比出大愛心的手勢高喊：「愛你」。王義川說，先生做完太太做，太太做完先生做，那請問，接下不是還要交換？這個對花蓮長期發展是非常不利，特別來幫張美慧全力協助她，剩下最後一天，大家都要全力以赴，在花蓮開出漂亮成績單。

張美慧競總指出，展開選前「決定新花蓮．全縣大車掃」活動，以車隊掃街方式走遍花蓮各鄉鎮，首日在富里、玉里，今天上午10點，張美慧將從瑞穗開始車掃，一路向北往光復、鳳林，晚間在吉安與王義川合流集結，希望號召花蓮鄉親勇敢投票、換掉傅崐萁，決定新花蓮。

張美慧說，花蓮傅氏夫妻輪政20年，更放任花蓮南北發展嚴重失衡，南區鄉親更對台東超越花蓮有深刻感受，她未來當選立委一定會全力帶來改變、扭轉現況。張美慧懇請花蓮鄉親，改變，就從換掉傅崐萁開始，用選票終結花蓮國惡名。

而爭取連任的國民黨立委傅崐萁今天則是在新城、秀林、吉安一帶車隊掃街，舉辦「義警消防之夜｣，傅崐萁訴求「家園要安全、國家要安定」，強調兩岸兵兇戰危，台灣多年的和平被帶入戰爭邊緣，希望用選票守護台海安全、保障平安居住正義，選後才能讓國家在安全中蓬勃進步發展。

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