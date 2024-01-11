「昌瑜」退散！王義川屏南屏合體徐富癸 揮劍斬妖除魔

搶救王義川大兵行動今天到達屏東枋寮，合體立委候選人徐富癸。（記者陳彥廷攝）

2024/01/11 16:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選戰倒數2天，民進黨不分區候選人王義川、議員卓冠廷及名嘴李正皓等人發起的「川流不息，民主前行」環台大車掃，今天中午左右開抵屏東縣枋寮鄉，民進黨屏南立委候選人徐富癸揹著雙劍與王義川合體，他們說，未來要在立法院斬妖除魔。

「川流不息，民主前行」車隊從水底寮建興寺出發，行經台1線、復興路、中華路、中山路、枋寮郵局、枋寮車站等地，抵達北勢寮保安宮後，在廟口開啟「大兵宣言」。搶救王義川大兵」行動行前，王義川數度強調，他進入國會，就是「專治」韓國瑜和黃國昌，日前還有支持者持「『川』燙白昌瑜」加油牌，諧音梗笑翻眾人。

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徐富癸致詞說，自己身上揹著兩把劍，就是準備要和王義川一起斬妖除魔，絕對不能讓那些為非作歹的人出現在立法院。而王義川向鄉親問好，笑稱自己今天本來「不順路」，但對「搶救王義川大兵」來講，全台繞一遍，越不順路的地方他越要去，因為就像蔡英文總統說的「有路沿路唱歌，沒路潦溪過嶺」的草根行腳，一路勇往直前的精神。

王義川話鋒一轉指出，許多人說徐富癸這次選是「涼涼啦」，因為過去單一選區制後，全是泛民進黨當立委，但為何現在民主台灣走到這個階段，為何這次在這邊會有這麼沉重的選舉？不就是這區有對手在外面亂講他也是支持綠的、是支持賴的，這種假民進黨是「有事嗎？」這些全是含糊其詞裝傻要騙票的招術民進黨這次提名、且還是全黨唯一徵召的就是正綠旗所提名的、賴清德唯一背書、徵召的徐富癸。

王義川重申，賴清德就是希望能夠從最南的恆春一路往北贏到萬丹、潮州、竹田，而全台灣也是這個從南贏到北的模式，前進總統府，而賴清德進入總統府，屏東這邊廣大的農、漁民問題，就是要有個最了解民意且能夠和縣長周春米合作的為屏南認真打拚，創造就業機會，讓年青人不要養了送去北部，不然現在鄉下常見的是70歲的騎機車載90歲的，這不就是需要了解地方的徐富癸進入國會為這邊打拚，讓屏南大發展。

搶救王義川大兵行動今天到達屏東枋寮。（記者陳彥廷攝）

搶救王義川大兵行動今天到達屏東枋寮，兩人各配了清廉及正義之劍，盼攜手進軍國會斬妖除魔。（徐富癸團隊提供）

搶救王義川大兵行動今天到達屏東枋寮，沿途有許多支持者力挺。（記者陳彥廷攝）

搶救王義川大兵行動今天到達屏東枋寮，吸引許多支持者騎車力挺。（記者陳彥廷攝）

搶救王義川大兵行動今天到達屏東枋寮。（徐冨癸團隊提供）

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