王義川、鍾佳濱合體吃汕頭火鍋 酸韓國瑜溜之大吉

王義川（左起）、鍾佳濱、張秀君同吃汕頭火鍋推銷屏東。 （鍾佳濱競總提供）

2024/01/11 16:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕問鼎3連任的立法委員鍾佳濱今天（11日）與民進黨不分區候選人王義川、張秀君共同吃汕頭火鍋推銷屏東，接著車隊掃街，上百輛汽機車跟隨，展現高昂氣勢。

3人今天先在鍾佳濱青年總部同吃火鍋，桌上「多蝦支持」、「車掃筍利」、「蒡打國瑜」、「好膽賣棗」、「九如檸檬」等菜色一字排開，除了用諧音梗感謝鄉親支持、預祝車掃順利，也暗諷國民黨立委不分區第一名韓國瑜溜之大吉「酸」。

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鍾佳濱細數屏東「搶救義川大兵」支部成立以來，搶先全台豎立大型看板給予支持，還找許多不分區立委候選人共同拍片，製作質感電影，訴求民進黨國會過半，讓賴清德、蕭美琴執政不卡關。

王義川也展現出他對屏東的熟識，細數過去幾年，屏東在曹啟鴻、潘孟安、周春米等歷任民進黨縣長的執政下，完成台鐵高架化縮短高屏通勤時間、大力行銷屏東等政績，讓屏東持續進步。

話鋒一轉，王義川以他交通專業解釋指出，民進黨思考交通建設，是將社會住宅蓋在交通節點附近，但不肖政治人物卻是利用其掌握的資訊與訊息，甚至影響決策為自己牟利，像是台中顏家就與市政府更改捷運藍線的路線。

因此，王義川也直指屏北國民黨立委候選人黃明賢身為政治人物還經營房地產開發公司、搞土地開發，他拿出黃明賢的財產申報紀錄，顯示黃明賢投資「雲悅建設公司」1000萬元並擔任代表人。王義川說，因為政治人物能更快掌握資訊、知道更多的訊息，自身就不應該經營土地開發，而應該避嫌。

對此，國民黨屏縣第一選區立委候選人黃明賢回應，他依法進行財產申報，力求資訊公開透明，民眾可以清楚判斷，若有不法，請提出證據。

王義川（左）、鍾佳濱（右）同吃汕頭火鍋，暗諷韓國瑜溜之大吉。 （鍾佳濱競總提供）

王義川拿出黃明賢的財產申報紀錄，指政治人物能更快掌握資訊，自身不應該經營土地開發，應避嫌。 （鍾佳濱競總提供）

鍾佳濱（右）、王義川（左）同吃汕頭火鍋，桌上各式菜色諧音梗感謝鄉親支持、預祝車掃順利，也暗諷國民黨立委不分區第一名韓國瑜溜之大吉「酸」。 （鍾佳濱競總提供）

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