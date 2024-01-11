王義川挺進「太麻里隔壁」搶救賴坤成 籲集中選票辨是非

民進黨不分區立委候選人王義川（中）到台東車掃搶救賴坤成（左）。（記者黃明堂攝）

2024/01/11 16:40

〔記者黃明堂／台東報導〕王義川大兵掃街車隊今天下午抵達台東，與賴坤成從太麻里掃到台東市區，一路受到支持者熱情回應，王義川一路聲嘶力竭喊集中選票支持賴坤成，否則民主就無是非。他也一路為台東釋迦等農特產直播促銷，請粉絲來台東採買或宅配寄送。

王義川台東車掃以太麻里農會為起點，總幹事莊慶輝先後送上大目釋迦、金針、咖啡及洛神等特產，王義川馬上直播向觀眾一一介紹，並請台北人一定要來太麻里農會供銷部採購，帶不走還可現場宅配，還說現場有「賴洛神」。賴坤成則自我介紹說，在洛神花滯銷時，他曾大量採買再轉賣，買的量比農會還多，因此有賴洛神封號。

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車隊接著往台東市區前進，在出發前，賴坤成又發揮搞笑本事說要往「太麻里隔壁、馬蘭隔壁」，隨後王義川拿起麥克風，向選民說賴坤成是民進黨惟一提名的台東立委候選人，初選贏的人就是賴坤成，其他都是假的，請大家一定要支持賴坤成，否則以後就沒有是非了。一人一票搶救王義川還有賴坤成，「雙賴合體，台灣大吉」。

賴坤成則說，「劉櫂豪能做到的，賴坤成一定做到，劉櫂豪做不到的，賴坤成也一定做到」並向選民喊話「民主這條路川流不息，最後1哩路，大家一起走」。

車隊進入台東市區之前，不少賴坤成及王義川的支持者，在中華路與鐵花路口等待，車隊一到，馬上就有支持者送包送粽送旺來，兩人也在車上現吃，回應支持者的熱情，民眾不斷搖旗吶喊，也有多位外國人加入場面熱鬧，一起揮旗體驗台灣民主。

王義川到台東陪賴坤成車掃，支持者熱情迎接。（記者黃明堂攝）

王義川與賴坤成在台東市區車掃，外國人也湊熱鬧，體驗台灣民主。（記者黃明堂攝）

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