王義川全台大車掃 今晚7點助選花蓮張美慧

民進黨不分區立委候選人王義川舉行的「川流不息」環台大車掃，今晚7點將到花蓮幫民進黨立委候選人張美慧助選。（資料照）

2024/01/11 09:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨不分區立委候選人王義川舉行的「川流不息」環台大車掃，今晚7點將到花蓮幫民進黨立委候選人張美慧助選，一同為民進黨「賴蕭配」與政黨票加油催票。

搶救王義川的「川流不息環台大車掃」車隊今晚7點將在花蓮立委候選人張美慧吉安後援會（吉安路三段）附近出發，邀請不分區立委候選人王義川、民進黨發言人卓冠廷等人一起車掃，預計沿吉安路三段、建國路、自立路、中原路、中央路等往競選總部前進。

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張美慧競總指出，展開選前「決定新花蓮．全縣大車掃」活動，以車隊掃街方式走遍花蓮各鄉鎮，昨天下午在富里、玉里，今天上午10點，張美慧將從瑞穗開始車掃，一路向北往光復、鳳林，晚間在吉安與王義川合流集結，希望號召花蓮鄉親勇敢投票、換掉傅崐萁，決定新花蓮。

張美慧說，花蓮傅氏夫妻輪政20年，更放任花蓮南北發展嚴重失衡，南區鄉親更對台東超越花蓮有深刻感受，她未來當選立委一定會全力帶來改變、扭轉現況。張美慧懇請花蓮鄉親，改變，就從換掉傅崐萁開始，用選票終結花蓮國惡名。

政治評論員陳財能也號召民眾騎機車參與王義川「川流不息」環台大車掃，陳財能說，今晚七點半，邀請支持者在花蓮遠百附近的和平路集合，王義川車隊經過和平路時會進行演說，之後繼續掃街，希望支持者之後騎機車跟在車隊後面，為花蓮匯流成一條明亮閃爍的民主燈河。

張美慧競總公布遊行路線：吉安路三段->右轉建國路->右轉自立路->右轉中原路->-右轉中央路>右轉和平路->走永吉橋繼續直行->右轉中正路->右轉吉豐路再右轉中山路（南埔加油站處）->左轉南昌北路->右轉南昌路->右轉文化七街->直行進入宜昌七街->直行接吉祥四街->直行接自強路->抵達花蓮縣聯合競選總部，期盼支持者能為車隊加油打氣，熱情拉票、踴躍投票，共同決定新花蓮。

民進黨不分區立委候選人王義川（右一）舉行的「川流不息」環台大車掃，今晚7點將到花蓮幫民進黨立委候選人張美慧助選。（資料照）

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