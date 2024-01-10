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首頁　>　政治

搶救王義川車隊回故鄉滿桌美食加油 力拚佳里出2席立委

「搶救王義川」全國車隊今來到王義川的故鄉佳里補給，民進黨不分區立委候選人王義川（前左二）和助選大將李正皓（前左一）為民進黨第二選區立委候選人郭國文（前左三）助選。（郭國文提供）

「搶救王義川」全國車隊今來到王義川的故鄉佳里補給，民進黨不分區立委候選人王義川（前左二）和助選大將李正皓（前左一）為民進黨第二選區立委候選人郭國文（前左三）助選。（郭國文提供）

2024/01/10 23:45

〔記者楊金城／台南報導〕憨川旋風來到台南佳里區，「搶救王義川」全國車隊今天（10日）來到王義川的故鄉佳里作為「補給站」，也為民進黨第二選區立委候選人郭國文助選，呼籲佳里鄉親投票支持，讓郭國文、王義川雙雙當選，讓佳里成為全國唯一有2個立委的地方。

爆滿的粉絲群眾，到場歡迎民進黨不分區立委候選人王義川和助選大將李正皓，不只支持者放鞭炮歡迎，還送上滿桌的地方美食、小吃、雞精，讓王義川好好品嘗「家鄉味」補一下，為他和郭國文加油打氣。

王義川首先肯定郭國文擔任立委的問政表現，更強調佳里要出2個立委，希望所有鄉親都要在13日一定要出來投票力挺。

李正皓表示，雖然在電視談話節目開玩笑說佳里是郭國文「情勒」車隊來，但其實是大家都力挺郭國文，不只服務好，在民進黨被抹黑時，也在電視上澄清、辯護，是少數可以地方、中央兼顧的民意代表，希望大家讓郭國文成為全國最高票，作為肯定郭國文的服務、建設、捍衛台灣的肯定票。

李正皓也說，希望台南鄉親不要讓賴清德「落氣」，如果台南市得票率沒有超過5成，會被中共大肆操作過半民眾不挺賴的說詞，為了「南票要北補」，賴清德的得票率一定要衝出最高得票率。

郭國文表示，為了讓賴清德當選、讓佳里出兩個立委，希望選民大力催票、拉票、顧票，搶救王義川，也要搶救郭國文，大家一起挺台灣，顧地方。

爆滿的粉絲群眾，到場歡迎民進黨不分區立委候選人王義川和助選大將李正皓，帶來整桌美食和雞精幫加油打氣。（郭國文提供）

爆滿的粉絲群眾，到場歡迎民進黨不分區立委候選人王義川和助選大將李正皓，帶來整桌美食和雞精幫加油打氣。（郭國文提供）

爆滿的粉絲群眾，到場歡迎民進黨不分區立委候選人王義川和助選大將李正皓，帶來整桌美食和雞精幫加油打氣。（郭國文提供）

爆滿的粉絲群眾，到場歡迎民進黨不分區立委候選人王義川和助選大將李正皓，帶來整桌美食和雞精幫加油打氣。（郭國文提供）

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