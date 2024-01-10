陳建仁合體張美慧「決定新花蓮」大車掃 支持者喊2號「雙美」凍蒜

大仁哥陳建仁（右）今天到花蓮擔任張美慧最佳助選員，陪同車掃花蓮、新城鄉，沿途獲得支持者熱烈歡迎。（記者花孟璟攝）

2024/01/10 14:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕選前倒數72小時衝刺，行政院長陳建仁今天來到花蓮陪同民進黨花蓮區域立委候選人張美慧，進行「決定新花蓮」3天車隊掃街！張美慧強調，選前主軸希望團結花蓮人一起「換掉傅崐萁」，現在就是改變花蓮最好的機會，呼籲選民總統、立委都票投2號，讓雙美蕭美琴、張美慧都當選，讓花蓮有不一樣的未來。

「換掉傅崐萁就差你一票」！行政院長陳建仁與張美慧今天站上宣傳車，沿著花蓮市金三角、美崙、新城鄉北埔主要街道拜票，大仁哥展現親切笑容、雙手比「2」號懇託民眾票投2號張美慧、2號賴清德蕭美琴，沿途熱情民眾也熱情按喇叭、開窗戶揮手，高呼「美德贏台灣」表達支持。花蓮市區中午結束後，車隊隨即直奔南花蓮，從富里、玉里、瑞穗一路往北車掃，今晚並於玉里鎮街頭徒步掃街。

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張美慧說，車隊明天還將從瑞穗後援會出發，車掃光復、鳳林鎮，晚間回防花蓮，將與不分區立委候選人王義川、民進黨發言人卓冠廷在吉安及花蓮市車掃；選前最後一天則將戰力集中在選票最多的花蓮、吉安、壽豐3鄉鎮，力拚選民支持。

張美慧說，選前最後衝刺希望集結黨公職、後援會及民間社團力量，共同疼惜並支持「雙美」2號蕭美琴、張美慧，選對的人才能決定花蓮新未來，別再讓花蓮繼續落後台東，傅崐萁夫妻已經在花蓮超過20年，這次選舉是終結花蓮國惡名、下架特權夫妻的好機會，「換掉傅崐萁，就差您一票！」期盼花蓮選民攜手促成「雙美合體．花蓮再起」，票投2號，總統立委雙贏！

大仁哥陳建仁（右）今天到花蓮擔任張美慧最佳助選員，陪同車掃花蓮、新城鄉，沿途獲得支持者熱烈歡迎。（記者花孟璟攝）

支持者手持蕭美琴、張美慧「雙美旗」站在街頭吹冷風，希望2號總統立委都當選。（記者花孟璟攝）

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