喊話郭台銘「表態」 趙少康批柯文哲：不適合做國家領導

國民黨副總統候選人趙少康今受訪談及鴻海集團創辦人郭台銘以及民眾黨總統候選人柯文哲，喊話郭在選前表態，並批柯「很不穩定」，不適合做國家領導人，但有長處可為聯合政府效力。 （記者闕敬倫攝）

2024/01/09 15:02

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今（9）日參訪新莊區食物銀行，受訪談及鴻海集團創辦人郭台銘以及民眾黨總統候選人柯文哲。趙少康喊話郭在選前表態，並批柯「很不穩定」，不適合做國家領導人，但有長處可為聯合政府效力。

有媒體提問，鴻海集團創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」表態支持民眾黨總統候選人柯文哲，對此有何看法？趙少康表示，他與郭台銘陣營沒有聯繫，他覺得最後還是要郭台銘自己表態，後援會什麼的不算，郭台銘後援會一大堆，哪個後援會到底代表誰？是不是真的代表郭台銘的意見？還是個人的意見？大家都搞不清楚。

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趙少康說，離總統大選剩下幾天，他鼓勵郭台銘自己出來表態，到底要做英雄、梟雄還是狗熊？就在這幾天，歷史會給予定位。

針對台中市長盧秀燕表態「不會當閣揆」，是否有討論閣揆的人選？趙少康表示，現在還沒當選，不會討論到人選是誰，但他跟侯友宜都宣布過，若當選正、副總統，會邀請柯文哲、郭台銘一起討論內閣的人事，包括行政院長、副院長，都可以討論，到時再來討論，優秀的人士、跨黨派人士都會考慮。

兒童急診科醫師謝宗學8日批評柯文哲「常常態度反覆無常，不適合當領導人，甚至民眾黨被搞到像一人政黨，連醫界都不挺他」，這樣的人能否治天下？趙少康說，柯文哲個性是很特別，也許就是因為特別，也吸引某一族群的人，非常人、不是一般人，柯當了8年台北市長，市府一共才30幾個局處首長，換了113個局處首長，用人實在是很不穩定，柯自己也很不穩定。

趙少康說，雖然柯文哲不適合做國家領導人，但聯合政府裡面倒可以有一定的貢獻，「他不適合領導，但是有他的長處，所以也可以為聯合政府來效力，來出一份力量，反正人盡其才」。

此外有媒體提問，衛福部說疫苗採購合約要高端同意才能公布，高端則指是應採購單位要求，是否在互踢皮球？趙少康表示，狗咬狗一嘴毛，高端說政府說不能公布，政府說高端說不能公布，本來說行政院長陳建仁來公布，結果最後又說要去問高端，離投票剩幾天，選前會給答覆嗎？

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