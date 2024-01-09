喊話郭台銘「表態」 趙少康批柯文哲：不適合做國家領導
〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今（9）日參訪新莊區食物銀行，受訪談及鴻海集團創辦人郭台銘以及民眾黨總統候選人柯文哲。趙少康喊話郭在選前表態，並批柯「很不穩定」，不適合做國家領導人，但有長處可為聯合政府效力。
有媒體提問，鴻海集團創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」表態支持民眾黨總統候選人柯文哲，對此有何看法？趙少康表示，他與郭台銘陣營沒有聯繫，他覺得最後還是要郭台銘自己表態，後援會什麼的不算，郭台銘後援會一大堆，哪個後援會到底代表誰？是不是真的代表郭台銘的意見？還是個人的意見？大家都搞不清楚。
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趙少康說，離總統大選剩下幾天，他鼓勵郭台銘自己出來表態，到底要做英雄、梟雄還是狗熊？就在這幾天，歷史會給予定位。
針對台中市長盧秀燕表態「不會當閣揆」，是否有討論閣揆的人選？趙少康表示，現在還沒當選，不會討論到人選是誰，但他跟侯友宜都宣布過，若當選正、副總統，會邀請柯文哲、郭台銘一起討論內閣的人事，包括行政院長、副院長，都可以討論，到時再來討論，優秀的人士、跨黨派人士都會考慮。
兒童急診科醫師謝宗學8日批評柯文哲「常常態度反覆無常，不適合當領導人，甚至民眾黨被搞到像一人政黨，連醫界都不挺他」，這樣的人能否治天下？趙少康說，柯文哲個性是很特別，也許就是因為特別，也吸引某一族群的人，非常人、不是一般人，柯當了8年台北市長，市府一共才30幾個局處首長，換了113個局處首長，用人實在是很不穩定，柯自己也很不穩定。
趙少康說，雖然柯文哲不適合做國家領導人，但聯合政府裡面倒可以有一定的貢獻，「他不適合領導，但是有他的長處，所以也可以為聯合政府來效力，來出一份力量，反正人盡其才」。
此外有媒體提問，衛福部說疫苗採購合約要高端同意才能公布，高端則指是應採購單位要求，是否在互踢皮球？趙少康表示，狗咬狗一嘴毛，高端說政府說不能公布，政府說高端說不能公布，本來說行政院長陳建仁來公布，結果最後又說要去問高端，離投票剩幾天，選前會給答覆嗎？