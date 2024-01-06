喊組聯合政府遭民眾黨嗆 趙少康：最早是柯文哲所提如今在怕什麼？

趙少康今反嗆，柯文哲常忘了以前講的話，聯合政府最早是柯提出來的，怎麼現在又變了？在怕什麼？（記者楊心慧攝）

2024/01/06 16:18

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜表態願跟民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘組成聯合政府，國民黨副總統候選人趙少康也向柯文哲遞出橄欖枝，邀選後組聯合政府，但柯文哲不領情，嗆趙「為棄保鋪陳」，民眾黨副總統候選人吳欣盈今也批「免擱呷豆腐啦」；趙少康今反嗆，柯文哲常忘了以前講的話，最早是柯提出來的，怎麼現在又變了？在怕什麼？

趙少康今陪台北市第二選區（士林、大同）國民黨立委候選人游淑慧車隊掃街，趙少康受訪反問，聯合政府是誰先提出來的？原來柯文哲在吃我們的豆腐嗎？柯常常忘記以前講過的話，最早是他提出來組織聯合政府，國民黨現在只覺得說，聯合政府要把不同的黨派的優秀人才都為國家所用，覺得這個觀念對、理論對，所以是在吃誰的豆腐？

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趙少康強調，他們是在落實、希望找到最好的人，不知道柯文哲到底在講什麼，但這不重要，反正侯友宜也講得很清楚，將來的目標就是聯合政府，最重要的就是下架民進黨，將力量統合起來，不是大家的期望嗎？不也是柯文哲的期望嗎？怎麼現在又變了呢？那柯文哲在想什麼、在怕什麼呢？柯到底要什麼呢？就很奇怪。

針對韓國瑜昨要韓粉回來別投柯文哲？趙少康說，有人喊支持柯文哲、讓韓國瑜當立法院長，但韓國瑜已經說沒有這樣的事，並斬釘截鐵的說總統就是支持侯友宜，如果總統不是侯友宜，他就不是立法院長，他對支持者講的非常清楚，大家可以聽清楚想明白。

另，民進黨總統候選人賴清德主張若當選總統，兩岸戰爭的機率將會最小，但美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告，台海危機連4年位居第一級風險，尤其在台灣總統大選前後恐最為危險；趙少康今受訪表示，民進黨、賴清德所稱當選會和平、戰爭可降到最低是他今年聽到的最大笑話，若賴清德當選，不必等到5/20，台海將會立刻緊張。

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