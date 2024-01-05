當選舉辦美中台三方高峰會？ 趙少康：中國應該不要

國民黨副總統候選人趙少康指台灣在中國與美國之間，應該左右逢源、兩邊都討好。（記者李惠洲攝）

2024/01/05 20:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨副總統候選人趙少康今天（5日）到高雄科技大學與學生座談，被問到若當選是否會舉辦美、中、台三方高峰會？他回答說，台灣很希望，但中國應該不要，台灣應該在美、中之間當居中調和、左右逢源的角色，兩邊都要討好。

趙少康說，美、中、台一起開會，台灣很希望，中國應該不要，中國應認為與美國是外部的敵我關係，與台灣則是內部問題，台灣可以與美國談、與中國談，應扮演居中調和、左右逢源角色，他認為，美國人只要給他正當理由，據理力爭，他會尊敬你。

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趙少康指出，台灣與中國、美國關係應該是「等距」，但不一定是50、50，也可以和美國60、70，和中國30、40，但現在民進黨是與美國百分之百，與中國的關係是0，甚至是負10。他說，台灣應該左右逢源，讓中美兩邊都要搶台灣，這樣對台灣才好，打戰對美國也沒多大好處，而且美國也沒有耐性，像烏俄戰爭、加薩走廊戰火，現在也很少被討論了，不能全靠美國，要靠自己、兩邊都要討好，並維持還不錯的關係。

趙少康說，台灣有立場讓中美雙方冷靜，但不要自己跳進去，否則最後戰場就在台灣，過去的戰略要制空、制海、反登陸，而不是讓台灣變成戰場，要有3層嚇阻，一是武器要能壓制中國沿岸武器，打不過也要能夠摧滅個3、5成，再者是海上殲滅，最後是若對方要登陸，要能灘岸阻絕。如果老共要打當然拚到最後，但也不要去弄他說，「不然來打、不然要怎樣」，好好相處對台灣也有利，兩岸和平相處不是很好，現在是搞到兵役延長1年、到處都彈藥庫、國防預算不斷提高，而且哪個國際組織都進不去，他反問，蔡英文政府的主權又增加了什麼？

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