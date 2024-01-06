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談馬治薇案 趙少康酸柯文哲應閉門思過、好好反省

國民黨副總統候選人趙少康今日中午前往花博公園參加客庄當好生活節。（記者林哲遠攝）

國民黨副總統候選人趙少康今日中午前往花博公園參加客庄當好生活節。（記者林哲遠攝）

2024/01/06 15:03

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今日中午前往花博公園參加客庄當好生活節，針對前民眾黨桃園市黨部發言人、無黨籍立委參選人馬治薇因涉接受中百萬元介選昨遭桃園地檢署羈押禁見。趙少康直言，有看民眾黨總統候選人柯文哲還跟馬治薇一起照相，柯不要老是抹紅別人，希望他能閉門思過，好好反省。

趙少康上台致詞時表示，侯友宜有個政見，將來會設置一百億的基金來在各地建立好的客家庄，發展台灣客家文化、觀光。相信今天這活動就是很好的示範，希望將來能推廣到全台地區，來吸引更多人潮。

會後趙少康接受聯訪時，被問及今天到場是為了搶客家票嗎？趙說，客家票當然很重要，但也不是每一場都是為了要搶票，剛好今天的客庄生活節是一個示範，客家朋友在台灣非常重要，自己也很愛客家美食包含客家小炒、糯米等。

趙少康也說，客家朋友對國民黨本來就非常支持，希望這次不但能支持，也能更加支持，「我跟侯友宜都很有行政經驗，做生意的客家朋友生意能越來越好、觀光客越來越多，畢竟民進黨執政把觀光客大幅減少。」

此外，針對前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，因涉嫌接受中方的虛擬貨幣泰達幣資助百萬元介選，昨遭桃園地檢署羈押禁見，趙少康表示，「對啊，我看柯文哲還跟馬治薇一起照相。」

趙少康直言，柯文哲不要老是抹紅別人，己所不欲，勿施於人，「你被人家抹紅的時候，很痛苦，一直要反駁。我被民進黨抹紅就算了，已經習慣了，但柯文哲跳出來抹紅別人的時候相當不好，希望柯能閉門思過，好好反省。」

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