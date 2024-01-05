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趙少康：年輕人對國民黨不滿 不要怪到我和侯友宜身上

趙少康指，自己早在30年前就對國民黨不滿。（記者李惠洲攝）

趙少康指，自己早在30年前就對國民黨不滿。（記者李惠洲攝）

2024/01/05 17:49

〔記者許麗娟、李惠洲／高雄報導〕國民黨副總統候選人趙少康今天（5日）到高雄科技大學與學生進行「產業願景與展望」座談會，在提問時，有學生問，藍營在年輕人的支持率偏低，如何說服年輕人投給藍營？趙少康回應，年輕人對國民黨印象不好，那跟他有什麼關係，他也離開國民黨30年了，比他們還早對國民黨不滿，甚至直言，對國民黨不滿，但不要怪到他和侯友宜身上。

1名高科大光電管理系學生向趙少康提問時表示，他看副總統電視辯論會時，覺得他當場辭中廣董事長很帥，並提問，「藍營在年輕人的支持率偏低，如何說服年輕人投給藍營？」

對此，趙少康反問，「年輕人對國民黨印象不太好，那跟他有什麼關係？」趙少康說，他也離開國民黨30年了，比他們還早對國民黨不滿，前年回來是因為韓國瑜想選黨主席，他也一樣想選黨主席改造國民黨，結果因為恢復黨籍不滿1年資格不符還不能選，他本來回來就是要選黨主席、改造國民黨的。

趙少康表示，大家可以對國民黨不滿，但不要對他不滿，這是兩回事。「他不等於國民黨，國民黨也不等於他。」侯友宜也是，侯不是國民黨性質那麼強的人，因為他是行政官、是警察出身，要維持中立，不要那麼偏哪一黨，而且過去陳水扁曾想拉侯友宜加入民進黨，侯也拒絕，並指「侯友宜與國民黨也不是那麼親」，他們也不是那麼滿意國民黨，所以年輕人對國民黨不滿，「不滿就不滿，但不要怪到我們身上」。

趙少康也說，國民黨最大問題是一個政黨要有目標、有理念，當初孫中山革命時支持他的都是年輕人，而且很多是當時留日的學生，因為他有理念有理想，國民黨有什麼理想、要把台灣帶到什麼地方去，他認為要有理想性才能號召知識青年，也是國民黨未來要努力的方向。

趙少康在座談會後，與高科大學生合影。（記者李惠洲攝）

趙少康在座談會後，與高科大學生合影。（記者李惠洲攝）

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