爭取郭台銘助選？柯文哲：「真正的朋友」不該去勉強

選戰進入倒數，民眾黨總統候選人柯文哲繼續在台南車隊掃街。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/09 10:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今天（9日）繼續在台南市車隊掃街拜票，選戰進入最後關頭，是否爭取鴻海集團創辦人郭台銘站台？他受訪時回應，如果對方願意「更好」，但也補充說，「真正的朋友，就要能理解其難處，不該去勉強」。

柯文哲今天的掃街行程一早從關廟山西宮出發，車隊在廣場集結，支持者湧至，搖旗吶喊，全力加油，營造勝選氣勢。

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柯文哲先入廟上香、參拜，啟程前，他拿起麥克風親自感謝支持者的力挺，在資源有限的情況下，能走到這一步，真的很不容易。

柯文哲也希望支持者能努力地向家人拉票，尤其是長輩，包含爺爺、奶奶、外公、外婆等。

媒體聯訪時提到，昨晚在北區鳳山宮的造勢活動，郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻有上台助講表示，大部分「郭粉」支持柯文哲，是否代表郭台銘本人也支持柯文哲？柯文哲回應，對方並沒號稱代表郭台銘，只說他們是1個團隊而已

柯文哲強調，選舉就是朋友愈多愈好、敵人愈少愈好，希望能團結一切力量，打贏選戰。

柯文哲持續批評，民進黨「治國不怎麼樣，選舉卻很會」；他也重申台灣醫療衛生支出要提高，主張至少佔人均國內生產毛額（GDP）8%。

選戰進入倒數，民眾黨總統候選人柯文哲繼續在台南車隊掃街。（記者吳俊鋒攝）

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