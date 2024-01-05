藍喊集中選票！韓國瑜：沒有「總統柯文哲、院長韓國瑜」這種選擇

韓國瑜喊話，沒有「總統柯文哲、院長韓國瑜」這種選擇。（記者王姝琇攝）

2024/01/05 21:47

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨今晚在台南花園夜市場地選前大造勢，現場2萬張椅子坐無虛席，在大進場環節，台上喊出湧進超過3萬5千人。藍營超過10位大咖現身展現大團結，全員集中火力大打「集中選票」；主持人韓國瑜更喊出：「沒有『總統柯文哲、院長韓國瑜』這種選擇；政黨輪替唯一支持最強在野黨『侯康配』。」

國民黨選前造勢搶攻民進黨總統候選人賴清德「本命區」，展現陸戰動員能力，現場萬人齊喊「給我一個總統侯友宜」、「給我一個院長韓國瑜」等口號。

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除了總統、副總統候選人侯友宜、趙少康，前總統馬英九、前行政院長王金平、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、台南市黨部主委林進旺、台北市議員鍾沛君及國民黨不分區立委候選人韓國瑜、謝龍介等人都出席，全力大打「集中選票」策略；在侯友宜開講結束後，全體大合唱《堅持》，將現場氣氛推到最高潮。

侯友宜說，我們都愛台灣這個土地，我用生命愛台灣，但民進黨到了選舉找不到我個人的問題，就開始出奧步抹黑、抹紅，來騙台灣人的選票，民進黨就是詐騙國家隊；利用國家機器、操控媒體和網路側翼等鋪天蓋地掩沒我們的聲音。他也酸說，高端疫苗問題最近吵得很凶，賴清德說要公開合約，至今已7天仍然沒消沒息。

侯友宜更藉機向民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘喊話，他說，柯文哲和郭台銘都是很好的人才，我們就是要號召無黨無派的專業人才，創造一個真正全民分享的國家，拒絕派系治國，不然台灣就會「去了了」。他說，侯友宜和趙少康會將生命奉獻給台灣這塊土地，要「翻」，打造一個清廉政府，大家一起集中選票完成政黨輪替。

韓國瑜則說，30多年來只要是選舉台南人就是投給民進黨，但是這幾年88槍擊案、光電弊案、貪汙等問題已汙染台南，傷透台南人的心，台南鄉親疼愛民進黨太久了，被寵壞了，原本愛台灣變愛台幣，顧人民變成顧鈔票，呼籲選民這次一定要堅持，知識綠、庶民綠、良心綠等支持者，這次不要再投給民進黨，台南鄉親要覺醒！他再次強調，「沒有『總統柯文哲、院長韓國瑜』這種選擇；政黨輪替唯一支持最強在野黨『侯康配』。」

國民黨今晚在台南舉辦選前大造勢，全員集中火力大打「集中選票」，侯友宜開講結束後，還全體大合唱《堅持》。（記者王姝琇攝）

國民黨今晚搶進民進黨總統候選人賴清德「本命區」，舉辦選前大造勢，展現陸戰動員能力。（記者王姝琇攝）

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