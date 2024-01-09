徐巧芯競總看板被爆違規 台北市建管處：7天未改善可罰5萬

台北市第七選區（松山、信義）國民黨立委候選人徐巧芯被檢舉競選總部看板違規。（民眾提供）

2024/01/09 11:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第七選區（松山、信義）國民黨立委候選人徐巧芯被檢舉台北市信義區莊敬路423巷的競選總部廣告物看板違規，台北市建管處今（9）日表示，據《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，已違反規定，將依規定限期7日內改善，逾期未改善將裁罰1至5萬元；徐巧芯回應，若建管處認定違規，她會立刻改善。

徐巧芯競選總部被人檢舉廣告物看板違規，有民眾質疑違反《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，認為看板過於巨大，恐造成消防安全問題。

請繼續往下閱讀...

台北市建管處今上午受訪表示，據《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，競選廣告物僅能設在選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦公室及車輛等，但設在政黨辦公處、參選人競選辦公室的競選廣告需符合相關的尺寸規定，正面式招牌廣告縱長不得超過2公尺。

徐巧芯今接受電訪表示，形象看板上架前，她都會傳給市府相關單位確認內容合乎規定，有些則是民眾好心出借，若有大小不符規定的問題一收到通知都會馬上改善，該處看板上架前向建管處詢問過，認定沒違規，才會掛上去，若現在建管處認定是違規，她會立刻改善。

徐巧芯質疑，反而民進黨對手許淑華，在選區掛看板完全違規，並放上「候選人」，甚至連民進黨總統候選人賴清德、民進黨副總統候選人蕭美琴的競選職稱都完全不避諱，被檢舉以後收到通知也完全不處理。

徐巧芯今上午也在臉書上PO出多張許淑華看板照片，並控訴「我的競爭對手競選看板在選區大量違規中，而且不只自己違規，還幫他們的總統副總統一起違規」，並批評被檢舉超過一個月也不改善，視台北市法規於無物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法