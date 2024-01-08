被爆違停10多分鐘！徐巧芯認了「沒停那麼久」 網批「死性不改」

徐巧芯8日又爆違停爭議，本人坦承此事，但稱「只停一下下」，問題不大。（資料照）

2024/01/08 20:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市第7選區立委候選人徐巧芯又被爆違停！今（8日）有民眾向媒體投訴徐巧芯搭的座車週一上午違規停在紅線與黃網線區，徐巧芯坦承確有此事，但「只停一下下」，如果讓附近居民感到不舒服，她很抱歉。消息一出，引發網路熱議，大批網友痛斥「死性不改」！

徐巧芯2022年5月19日被爆自小客車紅線違停，還當場施壓員警不給開900元的罰單，掀起輿論批評，同年11月6日九合一選舉期間和去年11月9日，徐巧芯的競選宣傳車都曾被抓包過紅線違停。

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今又有民眾爆料，徐巧芯今天上午9點多搭著車到信義區信義國中校門口前的巷弄內，跟男性助理一同下車進入設於該地的競選總部，車子就這樣停在禁止臨停的黃網線區約10多分鐘，旁邊還劃有紅線。轄區警方後續透露確實有接獲檢舉，但警方到場時，該車已經駛離。

對此，徐巧芯坦承此事，稱自己的車子壞了，所以早上坐助理的車到競總，不過車子不是亂停，競總門口位置就是這樣，她當時也要求助理快把車開走，因此車子沒有停那麼久。她還說，如果附近民眾覺得不舒服，她很抱歉，但事實是問題沒這麼嚴重，她現在都很注意停車的問題，如果有違規一定改善。

徐巧芯又違停的消息馬上在網上掀起熱議，政治工作者周軒、醫師杜承哲、台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺及多個臉書粉專都轉發狠酸。網友們也紛紛痛批，「900芯就是死性不改」、「升級了！黃色網狀線加紅線」、「違停就是違停，再多的解釋都是狡辯！」、「就是違規 ！什麼沒停那麼久？如果大家都這樣做？交通不就大亂，最壞示範！」、「違停就違停，理由還這麼多」、「徐違停的名號不是浪得虛名！」

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