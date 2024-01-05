恬娃曾喊挺郭台銘如今改挺她 民進黨許淑華深受感動

台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委候選人許淑華。（資料照）

2024/01/05 21:04

〔記者楊心慧／台北報導〕資深女星「恬娃」范月娟自鴻海創辦人郭台銘宣布參選後就力挺到底，未料郭台銘後續宣布退選，她則一度崩潰痛哭，並說會挺郭台銘直到沒有呼吸為止，但她近期支持台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委候選人許淑華，並發文力挺、強調自己選人不選黨，良性競爭才會選出好立委；許淑華表示，感謝恬娃的支持跟肯定，像她如此深藍的人都願意支持，自己相當感動，也很開心過去在地方所做的每件事有被看到。

恬娃於臉書轉發許淑華貼文，轉發時還分別附上5個雙手合十、愛心、比讚、肌肉、笑臉等圖案，其實恬娃過去就曾表示自己的愛超越黨派，「恬娃很愛全國家人，我回饋社會選人不選黨，良性競爭才會選出好立委。」

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許淑華今受訪表示，她在地方深耕17年，在地方基層所做的每件事都不是為了政黨，而是為了民眾為出發點去做，所以很多民眾都會以選人不選黨的概念，替她拉票、宣傳，也可以證明基層的服務非常重要，希望讓社會更和諧、打破藍綠的藩籬，未來還是要持續努力，好好的為百姓做事。

許淑華也說，像恬娃這麼深藍的人都可以支持她，這樣的反饋讓她很感動，代表她的付出及努力都有被看見，過去她不想要搶媒體的鎂光燈、不想做政治口水，大家都看得到，感謝很多支持者默默的支持及拉票。

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