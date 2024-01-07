上車！蔡英文開箱「松信戰貓車」 籲挺「價值、信念」關鍵一席

民進黨台北市立委候選人許淑華（右）7日車隊掃街拜票，出發前總統蔡英文（左）特地到場加油打氣。（記者方賓照攝）

2024/01/07 12:15

〔記者何玉華／台北報導〕總統蔡英文今（7）天一早到民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華競選總部，兩人一起為許淑華的「松信戰貓車」開箱，蔡英文說，這一席很關鍵，代表的是對價值、信念的選擇，還是對仇恨動員的選擇；這一席能當選，證明台灣的民主是可以越來越進步。

蔡英文昨天一早為許淑華加油打氣，她致詞時說，民進黨傳統上在這個選區比較困難，真難為許淑華還是很努力的經營、服務民眾，上一次差一點點就當選，她提在2020總統選舉，在這個選區得票率過半，這一次若能把當年的得票集中支持「賴蕭配」跟許淑華，許淑華一定能當選。

請繼續往下閱讀...

蔡英文還提到，為這一席真的很關鍵，因為這是一個選擇，是要選擇一個有價值、信念的人？還是在選舉時試圖用仇恨來動員的一個立委候選人？她認為，選擇許淑華，證明台灣的民主是可以越來越進步。

蔡英文說，許淑華長期在教育、長者、文化、弱勢團體服務上付出努力，17年來服務案件有7萬件，市場法律諮詢超過1000場次，地方的服務很重要，當議員就是「找得到人、看得到人」；關心弱勢、理性問政、找得到也看得到，這就是民眾最期待的、最優質的民意代表。

蔡英文準備了一個天平、一把寶劍送給許淑華，象徵「中道、善良、正義」，呼籲支持者在最後階段把票催出來，讓許淑華當選進入國會。

蔡英文（左二）送給許淑華（右二）一個天平，象徵中道路線。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法