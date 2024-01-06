為綠營許淑華站台？ 柯文哲前競辦總幹事小野：她是天真、可愛的人

民進黨台北市立委候選人許淑華與前柯文哲競辦總幹事小野，6日出席紙風車表演活動，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2024/01/06 18:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委候選人許淑華今天下午邀請「紙風車劇團」演出，並扮成冰雪奇緣的角色Elsa，紙風車文教基金會董事長、柯文哲前競辦總幹事小野（李遠）前來支持力挺，小野透露與許淑華的小故事，並感謝許淑華過去十分支持教育及文化，直誇許淑華是天真、可愛的人，也感謝許淑華對紙風車的照顧。

許淑華今天下午在永吉路127巷30號邀請「紙風車劇團」演出，現場齊聚上百名孩子與家長同歡，許淑華更打扮成Elsa與孩子們拍照；許淑華在地方深耕17年，過去就相當支持文化政策，從當議員開始，每年都會邀請劇團演出，讓親子同歡看劇，她認為應以行動支持文化，也希望讓大家培養看劇的習慣，並藉由活動讓親子感情更好。

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許淑華受訪表示，她長期擔任紙風車的志工，並與紙風車合作帶給孩子們歡樂，她單純希望孩子們可以開心看劇、歡喜過日子，給大家正面的能量，她扮演Elsa的角色，主要是此角色具有正義感也很勇敢，為了拯救家園，不惜奉獻自己，她的選舉如同Elsa，她將把松信照顧好，讓每個百姓、小朋友都很快樂、平安。

小野受訪表示，他與許淑華有些淵約，他曾在台北市政府擔任文化基金會董事長，並兼任台北市影視音實驗教育機構（TMS），這是一所體制外的學校，當時許淑華很關心教育及文化，兩人不認識的狀況下，許淑華卻常幫他說話，並在教育委員會中支持預算、實驗教育學校。

小野透露，有次在一場活動，遇到總統蔡英文，許淑華還跑去和蔡總統說，小野老師辦了一所學校，他覺得很好笑，認為跟蔡總統講幹嘛，但也是這樣覺得許淑華是滿可愛、天真的人，讓他十分感動；小野笑說，紙風車每個月有50場表演，但大多他都不會到場，這次到場除給團員打氣，一方面也感謝許淑華對紙風車的照顧。

被問到為何沒替國民黨立委候選人徐巧芯站台？小野表示，他不知道許淑華和誰選，他早已淡出政治，只有默默關心政治，不管藍綠白，總統辯論也好，大家在那邊吵得面紅耳赤製造口水也好，覺得這是民主政治非常快樂幸福的狀況，會前來也是為了報答多年前的舉動。

民進黨台北市立委候選人許淑華、前柯文哲競選辦公室總幹事小野，6日出席紙風車表演活動。（記者方賓照攝）

台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委候選人許淑華，今天下午邀請「紙風車劇團」演出，並扮成冰雪奇緣的角色Elsa。（記者方賓照攝）

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