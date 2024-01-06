調查《在路上》觀看數掀轟動 蔡英文：台灣要穩穩往對的方向開

蔡英文今（6）日出席民進黨新北市造勢活動時強調，她已將鑰匙交棒給賴清德及蕭美琴，台灣這台車要穩穩地開、往對的方向開。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 23:24

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰黃金周最後衝刺，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴近日與總統蔡英文合體拍攝的《在路上》競選影片掀起熱潮。蔡英文今（6）日出席造勢時，現場調查3萬人觀看次數，獲得熱烈迴響；蔡強調，她已將鑰匙交棒給賴蕭，台灣這台車要穩穩地開、往對的方向開。

今日是選前最後一周的超級星期六，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴加足馬力，晚間直搗國民黨總統候選人侯友宜的大本營新北市新莊區，於新莊陽光草坪舉辦造勢晚會，一開場就湧入3萬人熱情相挺，全場旗海飄揚、凍蒜聲不斷，氣勢如虹。

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蔡英文步入會場時，全場掀起熱烈的歡呼尖叫聲。她致詞表示，今天這場真的很多人，讓她很有信心，她每一次在新北看到大家都覺得很溫暖，因為她第一次參選就在新北，總共在新北選四次，一次市長、三次總統，這四次選舉，新北市民都給她最大的支持。

蔡英文說，2016年和2020年有大家支持 讓民進黨國會過半、讓她帶領台灣走在對的路上。談起《在路上》影片，蔡英文臨時展開現場調查，詢問看過5次以上的舉手，台下支持者紛紛舉手揮旗，讓她不禁莞爾一笑、開玩笑地說，「我覺得你們中間有人在騙我」。

蔡英文說，這幾年來，她開台灣這台車，很感謝副駕駛座有賴清德，替她顧路、看導航，兩人一起讓台灣走在對的路上，這條路要繼續走下去，她已把鑰匙交給賴清德，盼大家把選票投給賴、蕭，讓他們帶領台灣繼續走向世界。

蔡英文表示，這八年來，在這條對的路上，民進黨做了幾件事情，讓國家一直進步，一是全力建設國家、壯大台灣，包括捷運、前瞻建設；二是 照顧人民、穩健財政，包括長照預算、育兒津貼、多項減稅；三是堅持自由民主，讓台灣走向世界，也讓世界看見守護自己國家的決心。

蔡英文強調，民進黨一直都堅持走這條民主的道路，大步走向世界，台灣這台車一定要穩穩開，負責掌握方向盤的是總統和副總統，立法院則是引擎，民進黨席次要過半，人數足夠、引擎才夠力，國家才能繼續進步。

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