為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

調查《在路上》觀看數掀轟動 蔡英文：台灣要穩穩往對的方向開

蔡英文今（6）日出席民進黨新北市造勢活動時強調，她已將鑰匙交棒給賴清德及蕭美琴，台灣這台車要穩穩地開、往對的方向開。（記者王藝菘攝）

蔡英文今（6）日出席民進黨新北市造勢活動時強調，她已將鑰匙交棒給賴清德及蕭美琴，台灣這台車要穩穩地開、往對的方向開。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 23:24

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰黃金周最後衝刺，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴近日與總統蔡英文合體拍攝的《在路上》競選影片掀起熱潮。蔡英文今（6）日出席造勢時，現場調查3萬人觀看次數，獲得熱烈迴響；蔡強調，她已將鑰匙交棒給賴蕭，台灣這台車要穩穩地開、往對的方向開。

今日是選前最後一周的超級星期六，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴加足馬力，晚間直搗國民黨總統候選人侯友宜的大本營新北市新莊區，於新莊陽光草坪舉辦造勢晚會，一開場就湧入3萬人熱情相挺，全場旗海飄揚、凍蒜聲不斷，氣勢如虹。

蔡英文步入會場時，全場掀起熱烈的歡呼尖叫聲。她致詞表示，今天這場真的很多人，讓她很有信心，她每一次在新北看到大家都覺得很溫暖，因為她第一次參選就在新北，總共在新北選四次，一次市長、三次總統，這四次選舉，新北市民都給她最大的支持。

蔡英文說，2016年和2020年有大家支持 讓民進黨國會過半、讓她帶領台灣走在對的路上。談起《在路上》影片，蔡英文臨時展開現場調查，詢問看過5次以上的舉手，台下支持者紛紛舉手揮旗，讓她不禁莞爾一笑、開玩笑地說，「我覺得你們中間有人在騙我」。

蔡英文說，這幾年來，她開台灣這台車，很感謝副駕駛座有賴清德，替她顧路、看導航，兩人一起讓台灣走在對的路上，這條路要繼續走下去，她已把鑰匙交給賴清德，盼大家把選票投給賴、蕭，讓他們帶領台灣繼續走向世界。

蔡英文表示，這八年來，在這條對的路上，民進黨做了幾件事情，讓國家一直進步，一是全力建設國家、壯大台灣，包括捷運、前瞻建設；二是 照顧人民、穩健財政，包括長照預算、育兒津貼、多項減稅；三是堅持自由民主，讓台灣走向世界，也讓世界看見守護自己國家的決心。

蔡英文強調，民進黨一直都堅持走這條民主的道路，大步走向世界，台灣這台車一定要穩穩開，負責掌握方向盤的是總統和副總統，立法院則是引擎，民進黨席次要過半，人數足夠、引擎才夠力，國家才能繼續進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我不會把大家丟路邊！賴清德揪上車：逗陣走和平繁榮的路
2024/01/06 22:49

我不會把大家丟路邊！賴清德揪上車：逗陣走和平繁榮的路
《在路上》蔡總統沒有被丟包 賴清德這樣說
2024/01/06 20:35

《在路上》蔡總統沒有被丟包 賴清德這樣說

市場舊址華麗變身 最新22層樓高名宅超吸睛
網發起「去海邊把總統接回來」 小英親回：下車的地方不會太困難
2024/01/06 08:57

網發起「去海邊把總統接回來」 小英親回：下車的地方不會太困難
《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路
2024/01/05 21:39

《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播