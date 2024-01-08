王義川批評「沒有中心思想」 徐巧芯反譏「謝謝丞相賜箭」

民進黨不分區立委候選人王義川（右三）8日與台北市第7選區候選人許淑華（右二）、第5選區候選人吳沛憶（左三）會師，點名許淑華的對手徐巧芯「沒有中心思想」。左二為賴清德競選總部總督導卓榮泰、左一為新台北市議員卓冠廷、右一為政治評論員李正皓。（記者何玉華攝）

2024/01/08 12:08

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王義川左批徐巧芯無中心思想、右轟鍾小平只管帥和瘦

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨「搶救」不分區立委候選人王義川車隊環島掃街，今（8）天從台北市第7選區（信義區、南松山）啟航，王義川批評國民黨立委候選人徐巧芯「沒有中心思想」，至今沒有向支持者說清楚總統到底支持侯友宜還是柯文哲；徐巧芯反駁說，王義川到處「起乩」，反而更集中在野力量幫她助選，「先謝謝丞相賜箭了」。

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王義川及「搶救王義川大兵行動」發起人民進黨新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓等人，今天展開「川流不息、民主前行」環台大車掃活動，從台北市第7選區（信義區、南松山）立委候選人許淑華競選總部啟航；王義川批評，許淑華的對手徐巧芯是沒有中心思想的人，至今沒有向支持者說清楚，總統票要投給誰，是侯友宜還是柯文哲？

徐巧芯表示，在野力量共同下架「新潮流」是主流，王義川到處「起乩」反而更集中在野力量，藍白共同唾棄「新潮流」，「拜託他多說一點，算是幫我助選，先謝謝丞相賜箭了」。

徐巧芯表示，王義川到處起乩，反而更集中在野力量幫她助選，「先謝謝丞相賜箭了。」（記者何玉華攝）

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