王義川搶救車隊啟航 左批徐巧芯無中心思想、右轟鍾小平只管帥和瘦

民進黨搶救不分區立委候選人王義川車隊環島掃街今天啟航，從北市第7選區（信義區、南松山）、第5選區（中正、萬華）出發，王義川說，這兩個選區是北市的指標戰區，許淑華、吳沛憶當選，民進黨國會就過半。（記者何玉華攝）

2024/01/08 10:58

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨搶救不分區立委候選人王義川車隊環島掃街今（8）啟航，從北市第7選區（信義區、南松山）、第5選區（中正、萬華）出發，王義川說，這兩個選區是北市的指標戰區，許淑華及吳沛憶當選，民進黨國會就過半；左批許淑華的對手徐巧芯沒有中心思想，至今沒有向支持者說清楚總統到底支持侯友宜還是柯文哲，右轟鍾小平只顧著自己瘦、帥，無心問政，根本不適合當立委。

王義川及搶救王義川大兵行動發起人—民進黨新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓等人，今天展開「川流不息、民主前行」環台大車掃活動，從北市第7選區（信義區、南松山）許淑華競選總部啟航，進行掃街拜票，接著會到5選區（中正、萬華）掃街，王義川說，這兩個選區是北市的指標戰區，這兩區過，民進黨國會就過半。

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王義川表示，5天4夜的環台大車掃，主要鎖定55波的激戰選區；北市的許淑華、吳沛憶都是指標戰區，這兩區過，民進黨國會就會過半；他批評許淑華的對手徐巧芯是沒有中心思想的人，至今沒有向支持者說清楚，總統票要投給誰，是侯友宜還是柯文哲？也批評吳沛憶的對手鍾小平是另一個韓國瑜，只關心自己帥不帥、瘦不瘦，沒有在問政，讓鄉親都快看不下去，不適合當立委。

賴清德競選總部總督導、前主席卓榮泰也到場見證，他說，這是前所未有將不分區選舉搞得這麼有趣、轟轟烈烈，他相信這個車隊「意氣風發、川流不息」，會帶動地方選舉選票往上升，1月13日歡迎王義川回來，把搶救變成當選立委。

許淑華表示，這是守護台灣最關鍵的一席，若民進黨在國會沒有過半，國會就會有個跪著走路的院長（國民黨不分區第一名的韓國瑜），連國外友人都不願意來拜會；吳沛憶說，車子要「在路上」，不是在巷子裡違停（諷刺徐巧芯之前的違停事件），強調自己接棒林昶佐，代表本土價值的力量，並指韓國瑜外號「遲刻魔」，雖然會遲到，但至少會到，對手鍾小平是開會、質詢都不到。

卓冠廷說，5天4夜的車隊環島掃街，歡樂中也有具體的訴求，希望讓台灣的選舉文化更不一樣；李正皓表示，最後一站在新北市汐止，希望歡樂、正向、負責任的提出政見，讓選舉可以不用那麼仇恨。

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