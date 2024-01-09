為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

總統大選投票日放假一天 雇主不得拒絕勞工投票

0113總統大選投票日放假一天。圖中人物與本事件無關。（資料照）

0113總統大選投票日放假一天。圖中人物與本事件無關。（資料照）

2024/01/09 06:11

〔記者陳奕劭／台北報導〕1月13日（星期六）是2024總統大選暨立委大選投票日。台北市勞動局提醒勞工朋友投票行使公民權，也要提醒雇主，應依法給假，保障勞工投票權益。台北市勞動局特別呼籲，投票權是憲法賦予人民的權利，雇主不得拒絕勞工出勤期間要求暫離工作崗位投票，

113年1月13日午前0時至午後12時為總統副總統及立法委員選舉投票日，台北市勞動局指出，勞工具有投票權且該日需出勤，應放假一日，勞資雙方約定出勤日（原為普通上班日被指定為放假日）應依照出勤時數加給工資。另外，若當日為休息日或例假日且約定無須出勤，則不另給假；如果勞資雙方約定休息日出勤（例假日不得出勤），則需依法給予休息日工資。

由於事業單位經常忽略部分工時勞工（例如時薪人員、兼職人員、工讀生等）仍享有同樣權益。台北市勞動局局長高寶華特別提醒，如勞工具投票權且該日屬工作日，雇主仍應給假給薪，如有出勤，應依出勤時數加給一倍工資；如投票日為該部分工時勞工之例假、休息日或非出勤日，雇主未要求部分工時勞工出勤，雇主得不給另給假。

當日出勤勞工可於投票日出來投票，台北市勞動局呼籲，投票權是憲法賦予人民的權利，雇主不得拒絕勞工出勤期間要求暫離工作崗位投票，

勞動局提醒，依照公職人員選舉罷免法規定，「任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動」，以及不得「妨害或擾亂投票」等法律責任，勞資雙方均應注意避免觸法。

2024大選將在1月13日登場，民眾排隊投票示意圖。（資料照）

2024大選將在1月13日登場，民眾排隊投票示意圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣選票明印製完畢 選舉人數46.6萬人、470處投開票所
2024/01/08 18:06

竹縣選票明印製完畢 選舉人數46.6萬人、470處投開票所
台美人罹癌病奄奄 醫生放行回台投票、生龍活虎
2024/01/08 13:58

台美人罹癌病奄奄 醫生放行回台投票、生龍活虎

別只存台股 全球基建股利率更好！
想回台遭親戚狠酸「浪費機票」 她氣炸：留學生想投票錯了嗎
2024/01/08 00:31

想回台遭親戚狠酸「浪費機票」 她氣炸：留學生想投票錯了嗎
總統與立委選舉 蔡其昌：投票會很混亂、分裂投票
2024/01/07 10:21

總統與立委選舉 蔡其昌：投票會很混亂、分裂投票

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
名字太長了啦！ 3年前「鮭魚之亂」竟燒到選舉投票......
2024/01/04 20:46

名字太長了啦！ 3年前「鮭魚之亂」竟燒到選舉投票......
總統大選 北市選舉人數209萬62人
2024/01/04 15:41

總統大選 北市選舉人數209萬62人
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播