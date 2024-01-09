總統大選投票日放假一天 雇主不得拒絕勞工投票

0113總統大選投票日放假一天。圖中人物與本事件無關。（資料照）

2024/01/09 06:11

〔記者陳奕劭／台北報導〕1月13日（星期六）是2024總統大選暨立委大選投票日。台北市勞動局提醒勞工朋友投票行使公民權，也要提醒雇主，應依法給假，保障勞工投票權益。台北市勞動局特別呼籲，投票權是憲法賦予人民的權利，雇主不得拒絕勞工出勤期間要求暫離工作崗位投票，

113年1月13日午前0時至午後12時為總統副總統及立法委員選舉投票日，台北市勞動局指出，勞工具有投票權且該日需出勤，應放假一日，勞資雙方約定出勤日（原為普通上班日被指定為放假日）應依照出勤時數加給工資。另外，若當日為休息日或例假日且約定無須出勤，則不另給假；如果勞資雙方約定休息日出勤（例假日不得出勤），則需依法給予休息日工資。

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由於事業單位經常忽略部分工時勞工（例如時薪人員、兼職人員、工讀生等）仍享有同樣權益。台北市勞動局局長高寶華特別提醒，如勞工具投票權且該日屬工作日，雇主仍應給假給薪，如有出勤，應依出勤時數加給一倍工資；如投票日為該部分工時勞工之例假、休息日或非出勤日，雇主未要求部分工時勞工出勤，雇主得不給另給假。

當日出勤勞工可於投票日出來投票，台北市勞動局呼籲，投票權是憲法賦予人民的權利，雇主不得拒絕勞工出勤期間要求暫離工作崗位投票，

勞動局提醒，依照公職人員選舉罷免法規定，「任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動」，以及不得「妨害或擾亂投票」等法律責任，勞資雙方均應注意避免觸法。

2024大選將在1月13日登場，民眾排隊投票示意圖。（資料照）

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