列舉黃國昌不適合從政4大理由！台大教授嘆：良心被狗咬掉的政客

台大經濟系兼任教授鄭秀玲，列舉黃國昌不適合從政的4大理由。（資料照）

2025/02/23 11:03

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學經濟系兼任教授鄭秀玲投書本報，感嘆民眾黨主席黃國昌在權力的誘惑下，不僅將國家利益及人民福祉完全拋諸腦後，還變成良心被狗咬掉的政客，並列舉黃國昌不適合從政的4大理由。

鄭秀玲表示，第1個理由便是「只揭他黨弊案，縱容同黨犯法，揭弊英雄形象完全破功」，鄭秀玲說，黃國昌在當上民眾黨不分區立委之後，曾強調若柯文哲有拿不該拿的錢，他會第一個跳出來批判他。

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然而，鄭秀玲直指如今柯文哲深陷政治獻金申報不實、京華城案貪污圖利等爭議，黃國昌為了爭取選上黨主席，竟違背承諾及良知喊出「柯P是永遠的黨主席」，將弊案稱作是政治迫害，這不僅是滿口謊言的政客行為，更顯示出黃國昌揭弊只揭他黨弊案，過去的英雄形象已完全崩解。

第2個理由則是「昔為黑箱服貿衝進議場，今和藍委不斷嚴重違反程序正義」，鄭秀玲透露，黃國昌在前總統馬英九、蔡英文完全執政時期，都有參與政治活動，應能理解立法院「再怎麼野蠻，也有其法案提議和預算審查的最低標準程序」。

鄭秀玲感嘆，怎知黃國昌在成為民眾黨不分區立委兼總召之後，竟以咆哮傲慢之姿，和藍委們一起恣意妄為，不顧專業倫理及程序正義修改《立法委員職權行使法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等3法，凸顯出藍白立委不堪的素質與惡行。

鄭秀玲痛批，國家預算在亂刪及混亂中三讀通過，刪除和凍結的金額創下歷來最高紀錄，不僅監察院業務費刪到一毛不剩，國防預算遭刪凍金額更是10年來所未見。

鄭秀玲說，黃國昌甚至默許國民黨立委徐巧芯、林沛祥等人以保鮮膜封住內政委員會會議室，不讓他黨立委進入， 就自行宣布送出提高罷免門檻的選罷法修正草案，「可見他如今已經是位無良政客」。

第3個理由為「用人短視近利及識人不明，種下敗因」，鄭秀玲表示，黃國昌在用人方面早就存在問題，太陽花學運後他和范雲等人聯合成立「公民組合」，2015年就迅速分裂，分別成為時代力量與社會民主黨。

鄭秀玲指出，黃國昌當上時力黨主席後，於2016年放棄和理念相符的社民黨合作，而是選擇炒短線提名林昶佐、洪慈庸等人，開啟重用年輕帥哥美女當候選人的風氣，「可見他習於短期政治利益，不以專業用人，成為日後時力內部分崩離析的敗因之一」。

鄭秀玲說，她當年就已經看出黃國昌用人有問題，因此在對方邀約她去任職時力智庫執行長時婉拒，如今黃國昌更是識人不清，選擇和聲名狼藉的國民黨傅崐萁總召緊密合作，置國家安全不顧、癱瘓中央政府的運作。

第4個理由則是「不斷叫囂賴總統，凸顯其政治企圖心，卻不知自己德不配位」，鄭秀玲表示，黃國昌透過不斷舉辦大型活動來劍指賴總統，其實已讓各界看出他自不量力想更上一層樓的政治企圖心。

鄭秀玲說，黃國昌以政客口吻謾罵「賴總統的施政一片空白」，但從台股2024全年漲幅達28.47％來看，可知股民們對政府的經濟表現其實很有信心。

鄭秀玲指出，黃國昌不斷咆哮憤怒情緒失控，加上用人不當、沒有足夠專業團隊、一味地附和國民黨的非理性提案，無疑讓選民看清楚如今的黃國昌已不適合從政。

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