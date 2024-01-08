環團共同訴求認同書 三黨總統候選人僅侯陣營未回

台灣環保聯盟今（8）日公布2024總統及立委候選人填答環保團體共同訴求認同書結果，指出三黨總統候選人中唯獨國民黨的侯友宜未回應。（台灣環保聯盟提供）

2024/01/08 15:14

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣環境保護聯盟每逢總統大選皆會發起「環保團體共同訴求」，議題涵蓋再生能源、減碳、生態保育等，供各界檢視候選人的環境素養。今（8）日公布2024總統及立委候選人填答訴求認同書結果，指出賴清德及柯文哲陣營皆有派人回覆訴求，唯獨國民黨的侯友宜未回應。

台灣環保聯盟會長葉國樑表示，此認同書是環盟今年聯合22個環保團體、公民團體發起，要求第16任總統副總統與第11屆立法委員候選人填答，涵蓋30項環境訴求，包含核能、再生能源、減碳、生態保育、公害防制等議題。

請繼續往下閱讀...

葉國樑表示，總統候選人方面，賴清德陣營派出國政顧問團召集人鄭麗君、 立委洪申翰等人接見環團，並遞交民進黨版本的環境政策書；民眾黨的柯文哲則派出競選總幹事、民眾黨不分區立委候選人黃珊珊回覆認同書；唯獨國民黨的侯友宜陣營未回應，且環盟前後打了超過5通電話給國民黨組發會，截至今日皆未獲侯友宜及國民黨34名不分區立委候選人回覆。

台灣教授協會陳俐甫會後指出，若以政黨來比較，小黨對環境較關心、回覆率高達100%，包含時代力量、台灣基進、台灣綠黨社會民主黨、台灣團結聯盟、親民黨、台灣國民黨等7個政黨。而三大黨方面，民進黨回覆率將近一半，達49.5%；國民黨僅有4位區域立委候選人回覆，回覆率只有4.02%；民眾黨回覆率較高，達77.8%。

台灣環保聯盟創會會長施信民則提到，在環保團體歷次的訴求書中，其實國民黨會回覆，但此次2024訴求書未回覆，除感到遺憾，也認為這是極大倒退。而在核能政策上，三大黨僅民進黨支持非核家園，國民黨跟民眾黨都支持核電。此外，民眾黨回覆內容提及COP28的重要結論是2050年核能發電增加三倍，這其實是錯誤認知，僅是少部分國家倡議也非大會結論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法