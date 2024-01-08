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民眾黨稱高端不公開合約是政府要求 王必勝秀2份公文打臉

民眾黨總召邱臣遠出示高端重訊指出，高端不公開合約是依採購機關要求，衛福部次長王必勝表示「這是錯誤的」。（資料照）

民眾黨總召邱臣遠出示高端重訊指出，高端不公開合約是依採購機關要求，衛福部次長王必勝表示「這是錯誤的」。（資料照）

2024/01/08 15:10

〔記者林惠琴／台北報導〕總統大選進入最後階段，藍白陣營不甩政府多次澄清，持續再攻高端新冠疫苗合約議題，民眾黨總召邱臣遠今早甚至出示高端重訊指出，當時不公開合約是依採購機關要求，而採購機關就是衛福部、行政院。對此，衛福部次長王必勝表示「這是錯誤的」，當時對於高端說法就已表達不同意，也秀出去年11月兩度發文高端要求提前公布合約，但均未獲同意，今日會再度發文。

針對疫苗合約公開，民進黨總統候選人賴清德於去年12月30日總統大選辯論會上表態贊成公開，堤道既然合約已經被立法院調閱、監察院檢查過，此時公開符合社會公義。

不過，邱臣遠出示高端重訊提到不公開合約是依採購機關要求，王必勝指出，這是將近3年前高端自行發布的重訊。合約要提前解密，本就是要雙方同意，這是非常基本的常識，不是政府機關就可以片面決定。高端這個說法，當初就向他們表達不同意。

王必勝也出示疾管署公文，強調已在去年11月3日與22日兩度發公文給高端要求提前公布合約，均未獲同意。這呼應了賴清德副總統主張的公開合約，並非到選舉才這麼說，而是政府的一致主張。同時也顯示「我們坦蕩面對，可接受公評」，況且這份合約已由監察院、審計部、地檢署調閱過，63案也簽結，並無任何不法。

王必勝強調，近期已與高端聯繫，再度表達希望提前公布合約，今天也會再以公文方式發給該公司。目前得到的回應是考慮中，應會開董事會討論。

疾管署曾於去年11月3日發文高端徵詢公開合約事宜。（王必勝提供）

疾管署曾於去年11月3日發文高端徵詢公開合約事宜。（王必勝提供）

疾管署曾於去年11月22日再度發文高端徵詢公開合約事宜。（王必勝提供）

疾管署曾於去年11月22日再度發文高端徵詢公開合約事宜。（王必勝提供）

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