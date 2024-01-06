在野黨造謠高端合約封存30年 陳建仁：委員會時不是大家都可以看到？

在野黨持續炒作高端疫苗議題，造謠疫苗合約封存30年不公開，對此，行政院長陳建仁今天接受媒體專訪時表示，監察院、立法院的特別委員會或是法院調閱，「這些資訊都完全能夠提供」，立法院在野黨在委員會的時候，「不是大家都可以看到資料」？ （資料照）

2024/01/06 16:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕在野黨持續炒作高端疫苗議題，造謠疫苗合約封存30年不公開，對此，行政院長陳建仁今天接受媒體專訪時表示，監察院、立法院的特別委員會或是法院調閱，「這些資訊都完全能夠提供」，立法院在野黨在委員會的時候「不是大家都可以看到資料」？

陳建仁說，這就是根據一點事實，就開始創造一個錯誤的訊息，實際上，在任何公文中，都需要列入保存年限，疾管署當時在簽報公文時，為了要讓公文的保存時間比較長，大家能夠回溯到決策的時候，所以把保存年限訂為30年，這個跟契約的保存年限是完全不一樣。

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陳建仁解釋，監察院來問，還是立法院的特別委員會調查，或是法院需要查資料，這些資訊都完全能夠提供，所以公文有效期間30年，實際上跟國家機密檔案需要封存30年是完全不一樣。

陳建仁認為，在野黨明知這是公文保存期限30年，還偏說是封存、是不能夠查的、是極高機密，這就是利用30年這個數據，來做很多錯假訊息傳遞，讓疾管署背黑鍋，這是很要不得的現象。

至於契約問題，陳建仁解釋，高端、莫德納、BNT，或是AZ也好，在簽契約時，都有保密協定，商業契約的保密協定，有的是5年，有的是8年。在野黨就用商業契約時限，要求政府一定要公布，但是作為簽約者的一方，要跟企業溝通，遵守商業規定。

陳建仁強調，如要求高端公開契約，高端也要通過董事會同意，也需要一段時間，實際上很多人都誤解，說這就是有特別不可公開的事情。實際上，高端的契約就是制式化契約，比起莫德納跟BNT的契約還更制式化，是以國家採購契約為範本來訂定的。在野黨這樣刻意扭曲事實，相當不宜。

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